興富發高雄預售933戶3天半搶光 帥過頭「出大事」！興富發回應了
總統大選前不確定因素高，過往房市總是冷颼颼。不過，2024大選前，高雄卻出現「搶房」盛況，興富發高雄一預售案933戶爆出3天半就被搶光，讓知名投資客帥過頭直呼：「高雄出大事了！」對此，興富發稍早回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
上月24日，帥過頭先是在臉書發文，表示風聞興富發高雄一預售案即將開賣，「我派了六群人馬糾眾排隊立即付錢掃房」，但Spy回報說業務告知開賣後加班到隔天早上8點才下班，早上9點半又開門繼續簽單，「忙到錢都還沒算」，933戶兩天已賣600間，「投資客與自住客占一半」。
兩天後、26日，帥過頭再公開LINE對話截圖，發文直呼：「高雄出事了，高雄出大事了。」表示該預售案只花了3天半的時間，就把933戶賣光光，要台北客坐高鐵到左營站後，直接買票回台北，要人忘掉高雄該預售案，「回到台中五期」。
據《CTWANT》報導，該案引發搶購原因，除了地點佳、自備6%和「優付」新玩法，最重要的是「看準房價還會再漲」，即便交屋出售面臨高額房地合一稅也沒再怕，令投資置產客再現搶購潮。但興富發澄清，沒有提供「建商貸」給購屋客戶，但因響應「青年安心成家政策」，有參考汽車分期付概念，而提供2年期分期付款。
《NOWnews今日新聞》稍早致電興富發發言人廖昭雄，廖昭雄表示，不便就該案銷售狀況多做說明，盼望社會各界將焦點放在選舉、多關心台灣總統與立委選舉，至於預售案銷售狀況，待選後再另作說明。