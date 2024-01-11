房市／2023高雄市交易熱區　這三區居冠

預售屋買4樓較便宜！長輩卻一堆意見　4樓戶集體揭真相：有1好2壞

▲15樓高的預售屋，網友選擇買比較便宜的4樓，但長輩卻有一堆意見。不少4樓戶集體揭真相，點出住4樓有1好2壞。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲15樓高的預售屋，網友選擇買比較便宜的4樓，但長輩卻有一堆意見。不少4樓戶集體揭真相，點出住4樓有1好2壞。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

你對數字4有忌諱嗎？一名網友分享在15樓高的預售屋中，買下最經濟實惠的4樓戶，沒想到長輩們卻有一堆意見。不少4樓戶集體揭真相，點出住4樓有1好2壞，不過最重要的是「房價一樣漲，沒影響」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團匿名發文，表示自己最近買了一間預售屋，15樓高的大樓他選擇了價格較便宜的4樓，「我是覺得現代人應該不會在意4樓這數字吧？但長輩朋友們都有點意見」，好奇詢問眾人4樓的優缺點。

貼文引發討論，不少人認為不用太在意長輩的意見，「我只知道聽長輩的，永遠沒房子住」。更多4樓戶分享真實住4樓感受，總結有「1好2壞」，1好是價格較實惠，2壞則是低樓層蚊蟲多也較潮溼。近年漲勢兇猛的竹北4樓戶也跳出來說「房價照漲了2倍，完全沒有影響」。

▲泰國人認為數字「4」是大吉之數。（圖／記者徐銘穗攝）
▲泰國人認為數字「4」是大吉之數。（圖／記者徐銘穗攝）
而據內政部不動產資訊平台統計發現，台灣人2023年平均購屋樓層為8.2樓，購屋主力樓層落在4~5樓，較3年前主力樓層11~15樓下修10層。現實原因就是樓層愈高房價愈貴，中低樓層較格較實惠。

4樓戶有多便宜？大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，每棟大樓各樓層價差不一，有些社區每層一坪差千元，像「西華富邦」有景觀的豪宅，4樓成交單價約每坪140萬元，39樓單坪可到290萬元，價差約150萬。

▲全國住宅交易樓層統計。（圖／住商不動產提供）
▲全國住宅交易樓層統計。（圖／住商不動產提供）
《NOWnews今日新聞》先前電話訪問專精命理、風水與鐵版神算的翊樺老師，她指出，數字「4」民俗上沒有禁忌，風水上的數字禁忌要看命格，在九宮八卦裡面，4跟9屬金，因此命格裡忌金的人要避免用4，如手機號碼等。

翊樺老師也說，4不但有利命格喜金者，4也是「文昌數」，助旺文昌，大利科名，對從事文化、演藝、教育、出版、廣告、傳媒等行業有利，對求學青少年亦有利。

夫妻各出1半頭款！婆婆想搬來新房住　人妻1招反制：把妳媽也接來

爸媽出一半房價每月來住1次過分嗎　人妻全怒了：換岳父母住看看

台灣人買房最愛樓層公開！較3年前下修10樓　愈買愈低背後有洋蔥

「44巷4號4樓」連4不吉利　命理老師：4無禁忌還「有助這類人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選