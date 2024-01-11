預售屋買4樓較便宜！長輩卻一堆意見　4樓戶集體揭真相：有1好2壞

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貼文引發討論，不少人認為不用太在意長輩的意見，「我只知道聽長輩的，永遠沒房子住」。更多4樓戶分享真實住4樓感受，總結有「1好2壞」，1好是價格較實惠，2壞則是低樓層蚊蟲多也較潮溼。近年漲勢兇猛的竹北4樓戶也跳出來說「房價照漲了2倍，完全沒有影響」。
而據內政部不動產資訊平台統計發現，台灣人2023年平均購屋樓層為8.2樓，購屋主力樓層落在4~5樓，較3年前主力樓層11~15樓下修10層。現實原因就是樓層愈高房價愈貴，中低樓層較格較實惠。
4樓戶有多便宜？大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，每棟大樓各樓層價差不一，有些社區每層一坪差千元，像「西華富邦」有景觀的豪宅，4樓成交單價約每坪140萬元，39樓單坪可到290萬元，價差約150萬。
《NOWnews今日新聞》先前電話訪問專精命理、風水與鐵版神算的翊樺老師，她指出，數字「4」民俗上沒有禁忌，風水上的數字禁忌要看命格，在九宮八卦裡面，4跟9屬金，因此命格裡忌金的人要避免用4，如手機號碼等。
翊樺老師也說，4不但有利命格喜金者，4也是「文昌數」，助旺文昌，大利科名，對從事文化、演藝、教育、出版、廣告、傳媒等行業有利，對求學青少年亦有利。