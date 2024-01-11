爸媽贊助150萬買房！33歲夫妻好猶豫 眾一看買房地嚇壞：別想了
房價高漲，沒有爸媽贊助，買房超難的！一名人妻上網分享，爸媽拿150萬元贊助買房，但夫妻倆每月活用資金約5萬元，猶豫說：「我們才都33歲，這樣房貸不知道要背多久？」網友一看她想買房的地點是台北市全都嚇壞了，急勸退說：「別想了，買不起！」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團匿名發文，表示爸媽拿150萬元贊助買房，但夫妻倆才33歲，擔心房貸要背很久，也怕「台北市的房價真的能買下來嗎？」貼文一出引發討論，不少人都羨慕原PO能有長輩贊助部分頭款。
不過，更多人一見買房地點是「台北市」全搖頭了，嘆說150萬連停車位、廁所可能都買不了，認為150萬在北台灣頭期款可能都不太夠，「台北市根本就是天方夜譚」，認為除非原PO另有買房存款，否則還是建議「永遠是小換大、舊換新、遠換近」。
台北市房價有多高？住商不動產曾據實價資料，統計台北市住宅大樓預售屋及中古屋的成交均價，預售平均每坪101.3萬元，中古屋、成屋均價78.9萬元，預售比中古高28.4%，其中北投區預售屋價格與中古屋差距最大，預售均價達到每坪104.9萬元，單價比中古屋高出80.6%。
建築大老、全國商總主席賴正鎰近期也分析，相對2023房市價量齊揚，2024將步入「價穩量平」的格局，整體房價相對穩定，但因受到碳費開徵、營造成本大漲15%等因素影響，北市蛋黃區推案將往每坪200萬元靠攏，而新北市三重、新莊、板橋等蛋黃區，房價更是微幅往上，預料漲幅在10~15%。