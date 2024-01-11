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面試官愛問「為何離開上份工作」！正解超多人回錯：錄取機會大減

▲再過一個月就要過年，不少上班族已經準備要年後轉職，到時候又要面對新公司的面試。(圖／擷取自pexels）
▲再過一個月就要過年，不少上班族已經準備要年後轉職，到時候又要面對新公司的面試。(圖／擷取自pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

再過一個月就要過年，在這期間，一定有許多上班族已經開始有了年後轉職的計畫，打算領完年終之後就離開公司另尋新工作，屆時又要遇到面試官的各種棘手問題。然而，每次要跳槽時，總是會被面試官問到的「為何離開上份工作」，結果很多人因為太誠實回答、不懂包裝而錯失錄取機會，其實面試遇到這題時，可以運用巧妙的包裝閃過核心問題，讓你的錄取機會倍增喔！

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一名網友在PTT貼文指出面試官常常都會想聽前份工作的離職原因，如果答案不是面試官要的，就很可能沒有錄取的機會，想問一下大家可不可以分享一下，如果遇到面試官問為何離開上份工作，應該要怎麼回答比較洽當？」

▲原PO表示她到某間大公司面試，豈料卻遇「暗黑潛規則」，貼文一出，不少過來人也直喊「很正常」。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
▲去面試時，經常會遇到面試官詢問「為何離開上份工作」。（示意圖，非當事者／取自unsplash）
貼文一出，不少網友紛紛回應「不要說前公司的壞話就是了」、「訣竅就是用目前應徵公司的優點來回答，取代你前公司的缺點喔」、「反正不要說前公司的不好，提及個人客觀因素是最佳答案」、「好聚好散型的員工更受青睞，通常以生涯規劃帶入新面試公司的環境作為回答最好」、「離職理由不外乎就錢跟人，面試官其實都知道，看你怎麼樣回答而已，太誠實的人錄取機會都大減」。

阿里巴巴集團創始人馬雲曾經說過一句話，「員工離職的原因有很多，但只有2點最真實，就是錢沒有給到位，再者就是心委屈了」，老實說，在職場上大多數的人很難真的因為「生涯規劃」或者是跟前公司「好聚好散」，相信在職場打滾多年的上班族也都知悉這點，但這也成為「為何離開上份工作」回答的致命傷，可千萬別吃誠實豆沙包全講了，這並不會有助於你的面試結果。

▲面試、同事、工作、討論、學習、開會。（示意圖／Pixabay）
▲當被面試官問到「為何離開上份工作」時，千萬不要傻傻的講出真正的原因，更不要批評前公司。（示意圖／Pixabay）
事實上，1111人力銀行就也有討論過該問題，透露當面試被人資問到「為何離開上份工作」時，要把握幾大重點，首先是「選擇性表達，但並不是說謊」，從問題的根本從個人出發，選擇最無害的那個去回答，例如「公司搬遷，現在通勤時間是以往兩倍」去避開批評前公司缺點的言論。

另外是不要「抱怨前公司同事的不是、老闆的不好」等等，這會讓面試官覺得「那你來到這裡後，是不是也會說我們公司的壞話？」；最後則是緊扣個人的生涯發展，展現積極向上的態度，「完整說明自己的生涯規劃」，表示自己不是衝動性的離職，言語中可帶「希望找到更有成長空間同時可以一展長才的地方就職」等語，都是對你的面試產生加分效果，錄取的機會也會大增喔！

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