面試官愛問「為何離開上份工作」！正解超多人回錯：錄取機會大減

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友紛紛回應「不要說前公司的壞話就是了」、「訣竅就是用目前應徵公司的優點來回答，取代你前公司的缺點喔」、「反正不要說前公司的不好，提及個人客觀因素是最佳答案」、「好聚好散型的員工更受青睞，通常以生涯規劃帶入新面試公司的環境作為回答最好」、「離職理由不外乎就錢跟人，面試官其實都知道，看你怎麼樣回答而已，太誠實的人錄取機會都大減」。
阿里巴巴集團創始人馬雲曾經說過一句話，「員工離職的原因有很多，但只有2點最真實，就是錢沒有給到位，再者就是心委屈了」，老實說，在職場上大多數的人很難真的因為「生涯規劃」或者是跟前公司「好聚好散」，相信在職場打滾多年的上班族也都知悉這點，但這也成為「為何離開上份工作」回答的致命傷，可千萬別吃誠實豆沙包全講了，這並不會有助於你的面試結果。
事實上，1111人力銀行就也有討論過該問題，透露當面試被人資問到「為何離開上份工作」時，要把握幾大重點，首先是「選擇性表達，但並不是說謊」，從問題的根本從個人出發，選擇最無害的那個去回答，例如「公司搬遷，現在通勤時間是以往兩倍」去避開批評前公司缺點的言論。
另外是不要「抱怨前公司同事的不是、老闆的不好」等等，這會讓面試官覺得「那你來到這裡後，是不是也會說我們公司的壞話？」；最後則是緊扣個人的生涯發展，展現積極向上的態度，「完整說明自己的生涯規劃」，表示自己不是衝動性的離職，言語中可帶「希望找到更有成長空間同時可以一展長才的地方就職」等語，都是對你的面試產生加分效果，錄取的機會也會大增喔！