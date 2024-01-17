2023十大醫藥新聞！指揮中心解編　餵藥案、Metoo性別三法都在列

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台灣自2022年底陸續有零星猴痘境外移入個案出現，但直到2023年3月1日才出現本土猴痘確診個案，且一次就有兩個個案，分別為新竹40多歲男性及高雄20多歲男性，後來一段時間持續有個案出現，但都是男性。
此外，台灣在6月7日出現首例兒童猴痘確診個案，為新北4歲男童；6月20日則出現一位新北90多歲女性確診個案，是感染者中第一位女性，也是年紀最長的感染者，不過年底近6週都沒有新增的本土猴痘確診個案。
二、《菸害防制法》新法上路
《菸害防制法》超過15年沒有修正，一直到今年3月22日、修正後的《菸害防制法》新法正式上路，提高禁止吸菸年齡至20歲，並確定「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」的規則。這次修法也將禁菸場所同步擴大，大專校院不論室內、室外全面禁菸，以落實無菸校園，提供學齡前兒童教育或照護等服務之幼兒園、托嬰中心及居家式托育服務場所也一併納入禁菸場域。
三、中央流行疫情指揮中心解編
新冠肺炎自2019年底開始、2020年疫情爆發，台灣成立中央流行疫情指揮中心、2021年實施三級警戒，經歷3年疫情抗戰後，新冠肺炎疫情隨著BA.5系列變異株成為主流、症狀逐漸轉為以輕症為主，並呈現「流感化」趨勢，民眾的生活也逐漸回歸常態。因此，中央流行疫情指揮中心在3月20日調整新冠肺炎通報定義、僅對新冠肺炎併發症患者進行通報後，在5月1日正式宣佈解編，新冠肺炎也從第5類法定傳染病改為第4類，衛福部則成立「COVID-19防治聯繫會報」，持續聯繫、監控國際疫情，接手指揮中心業務。
四、《醫療事故預防及爭議處理法》通過
近年來醫病衝突、爭議事件頻傳，許多患者與醫護人員因此捲入官司。為確保相關爭議能在進入法律程序前被充分討論、並預防醫病之間的摩擦持續增加，衛福部推動《醫療事故預防及爭議處理法（醫預法）》立法，並在5月30日於立法院三讀通過。《醫預法》將醫療事故相關關懷、調解、預防法規化，衛福部次長王必勝表示，《醫預法》將於113年1月1日上路，「事故要關懷，爭議先調解，除錯重預防」是未來實施後所重視的邏輯與原則。
五、台版#MeToo事件爆發
台劇《人選之人——造浪者》於上半年爆紅後，一位民進黨前黨工在5月31日透過臉書發文、引用其台詞：「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉」，控訴在職期間遭性騷擾、女主管冷眼相待等遭遇，引爆政壇、演藝圈#MeToo風潮。當次事件中，藍、綠、白陣營都有政治人物中箭落馬，演藝圈則有知名主持人黃子佼、藝人NONO、炎亞綸、《我愛黑澀會》節目主持人「黑人」陳建州、歌手陳昇等接力遭到爆料，網友當時更開酸、演藝圈在#MeToo事件中，一個救一個、越爆越大尾。
系列事件爆發後，各界強力要求政府部門對「性平三法」的《性別平等教育法》、《性別平等工作法》、《性騷擾防治法》等進行檢討與修正，並先後於立法院通過三讀，其中最重要的是「建立『可信賴』專業的性騷擾防治制度」，增訂情節重大的最高負責人、主管停職，或調整職務的暫時措施、確保性平會調查成員具性平意識與專業、引進民間團體資源等。
六、新北幼兒園餵藥疑雲
時代力量立委王婉諭等於6月5日與4名家長召開記者會，指控新北市某幼兒園的幼教老師讓學童喝「彩虹藥水」，且孩童出現情緒易怒及自殘等類似毒品戒斷反應的異常行為，並懷疑教師餵食學童三級毒品苯巴比妥及四級毒品苯二氮平，並引起各界關注，同體系的其他幼兒園也有出現類似質疑。因有3名家長在5月14日前往警察局報案，新北市教育局也以「重大兒虐案件司法早期介入機制」介入，警調則在受理案件後，於18日發動第一次搜索，隔日警方將涉案女老師以傷害罪、凌虐妨害幼童發育罪等嫌移，送往地檢署偵辦。
然而，這次事件中沒有任何一名學童檢驗後發現有苯巴比妥等藥物殘留，且檢調在7月12日偵結本案，包括園長、教師等9人，均給予不起訴處分，全案實屬烏龍，幼兒園女教師也為此提吿王婉諭等。該次事件引起幼兒園監視器裝設、托藥規定的討論，衛福部則針對含苯巴比妥藥物全面納管，後亦傳出不少幼教老師心灰意冷、出現離職潮等影響。
七、年輕族群心理健康支持方案啟動
憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，且近年來有年輕化趨勢，衛福部心健司自8月1日啟動 「年輕族群心理健康支持方案」，15歲到30歲有心理諮商需求者，可使用3次免費諮商服務。
八、《家庭暴力防治法》修法通過
隨著社會型態變遷、數位產品出現，家庭暴力所需要保護的對象與範圍也隨之改變，立法院於11月21日通過《家庭暴力防治法》21條修正條文，增訂家庭暴力被害人性影像保護措施、民事保護令範圍擴大、強化未同居親密關係暴力、童年遭受家庭暴力者保護等措施。針對這次修法，將「同性配偶」納入保護對象，且姻親範圍再擴大，不論直系或旁系，修正一律擴大到四親等以內，都是家庭成員。、也把性影像納入家庭暴力事件處理規範，強化及被害人隱私保護措施。婦女救援基金會對於這次修法表示贊同，認為本次修法可以補足家庭暴力防治法在實務執行上的漏洞。
九、南投河豚中毒事件
南投仁愛鄉11月27日發生一起食用河豚後中毒死亡事件，一位44歲洪姓男子煮食河豚料理，與8名親友分享美食，眾人隔天陸續出現嘴巴、手腳麻痺無力等症狀，前往尋找洪男一同就醫，洪男卻已經倒地失去意識，總計導致1人死亡、8人中毒。後來各界關注洪男與親友食用的河豚品種，衛福部食藥署經過檢驗與鑑定後，於12月6日公布、引發該次事件的河豚品種是帶有強烈毒性的「月尾兔頭魨」，並呼籲，河豚種類繁多且一般難以辨認，誤食有毒河豚死亡風險甚鉅，民眾切勿捕捉或食用來路不明的水產品。
十、「黴漿菌之亂」爆發
中國北方於11月爆發嚴重的呼吸道疫情，除新冠肺炎、流感外，黴漿菌感染個案也大幅增加，台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民對此加以示警，衛福部疾管署副署長羅一鈞也在臉書呼籲，注意中國相關疫情風險，並因此引起各界的關注與不安。然而，各界除緊盯中國的黴漿菌疫情是否影響台灣之外，不少民眾以為「台灣以前沒有黴漿菌」，疾管署與多位專家因此多次澄清，黴漿菌是長久以來都存在於環境中的一種細菌，並非中國疫情爆發後才隨旅客來台的新品種，但相關爭議也引起一系列亂象、被稱為「黴漿菌之亂」。
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