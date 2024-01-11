台中女遭機械車位夾頸不治！黃乃寬也喪命 機械車位選擇、優缺點
台中市42歲的女駕駛今（11）下午，在西區向上路一處地下停車場停車，疑因探頭出窗外查看，頸部不幸被機械車位夾住，警消獲報到場將她救出送醫，但仍因傷重不治。事實上，機械車位事故頻傳，證交所前副總、元大期貨獨董黃乃寬去年春節也命喪汐止社區機械車位中。汽車達人分享機械車位選擇與優缺點，盼大家正視機械車位安全。
記者徐銘穗/綜合報導
汽車達人邱文福曾撰文表示，建商引進多種機械停車模式，約有「坡道機械」、「機械平面」、「升降機械」及「倉儲式機械」4大類。「坡道機械」，指車子從坡道進入停車場，然後停在機械式的車位。「機械平面」則是指車子開進升降電梯，連人帶車進入停車場停進平面車位。「升降機械」的模式同樣是將車輛開進升降電梯，然後人車進入停車場，停進機械停車位。
他說明，至於「機械循環式」一般稱為倉儲式車位或停車塔，停車時，車主或停車場管理人按下號碼，等電梯下來，鐵捲門打開，再將車子停進去，駕駛人出來讓鐵捲門關上，電梯的輸送帶會將車子送到指定的機械車位上，取車時同樣方式等電梯輸送帶就會把車送出來。此模式多用在專業停車塔，由專人經營管理，安全性相對較高。
邱文福指出，如果買房附帶停車位，當然優先要選擇坡道平面，更要雙向出入夠寬的車道；若一定要機械式，建議優先選擇轉盤式，駕駛人車停好之後自動送入停車空間，人為操作部分僅及遙控。他說，那種寬度與深度都受侷限的上下層車位模式，或必須將車輛駛入置車平板再進出停車區的，寧可放棄。
機械車位屬於社區中共有部分，但又屬於「約定專用」，根據《公寓大廈管理條例》第10條，約定專用設施的修繕、管理、維護，由各區權人或約定專用部分之使用人為之，並負擔其費用。專家提醒，看屋記得留意車位狀況、社區管理基金是否充足，以及廠商是半責、全責保養，以免車位故障，得自掏腰包維修。