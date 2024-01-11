拿坡里挖到金礦！8塊炸雞桶「買一送一」399元　1/13起回歸殺半價

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拿坡里炸雞專賣店去年雙12，殺紅眼祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每天賣爆、店員炸到手軟。2024農曆年前超狂回歸，1月13日至1月28日，限時16天再度開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。
「8塊酷滋炸雞桶」放有現點現炸的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，酥脆微辣的滋味好涮嘴。趁買一送一優惠活動，一次購買16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！肉肉控別等了。
而且這次一樣有三商i美食卡會員限定回饋，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券「再省10元」！只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日）。
📌頂呱呱「6炸雞299元」！3組新春優惠套餐
頂呱呱最早釋出2024年新春優惠，即日起至1月14日開吃限定3款「開啟好雞運」優惠餐，預料會是最搶手的「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
而「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）；「滿福雞塊新春餐」則是「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元），而且套餐可樂還可升級更換大杯或其他飲品，現省131元。