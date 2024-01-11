最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改瘋這間

拿坡里挖到金礦！8塊炸雞桶「買一送一」399元　1/13起回歸殺半價

▲拿坡里挖到金礦！8塊炸雞桶「買一送一」399元優惠活動超狂回歸，投票日1月13日起殺半價開賣，16塊炸雞只要花399元，換算一塊炸雞才25元有夠划算。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里挖到金礦！8塊炸雞桶「買一送一」399元優惠活動超狂回歸，投票日1月13日起殺半價開賣，16塊炸雞只要花399元，換算一塊炸雞才25元有夠划算。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

拿坡里挖到金礦！去年熱賣的8塊炸雞桶「買一送一」399元優惠活動強勢回歸，於投票日1月13日起殺半價再度開賣，8塊炸雞桶買一桶送一桶，滿滿16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算。

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📌超狂回歸！拿坡里8塊炸雞桶「買一送一」只要399元
拿坡里炸雞專賣店去年雙12，殺紅眼祭出「8塊酷滋桶買一送一」特價399元，每天賣爆、店員炸到手軟。2024農曆年前超狂回歸，1月13日至1月28日，限時16天再度開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。

▲拿坡里隱藏優惠被挖出！「6塊炸雞桶」199元、2桶389元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里超狂回歸「8塊炸雞桶買一送一」399元優惠，1月13日至1月28日限時16天開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
「8塊酷滋炸雞桶」放有現點現炸的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，酥脆微辣的滋味好涮嘴。趁買一送一優惠活動，一次購買16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！肉肉控別等了。

而且這次一樣有三商i美食卡會員限定回饋，憑APP至拿坡里炸雞專賣店，可用5點領取優惠券「再省10元」！只要花389元就能把2桶「8塊酷滋炸雞桶」帶回家（即日起至12月17日開放領券，兌換至12月22日）。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲肉肉控最愛的拿坡里炸雞優惠回歸！一塊炸雞25元不吃怎麼行。（圖／三商餐飲提供）
📌頂呱呱「6炸雞299元」！3組新春優惠套餐
頂呱呱最早釋出2024年新春優惠，即日起至1月14日開吃限定3款「開啟好雞運」優惠餐，預料會是最搶手的「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。

而「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）；「滿福雞塊新春餐」則是「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元），而且套餐可樂還可升級更換大杯或其他飲品，現省131元。

▲速食品牌也搶攻冬至進補商機！頂呱呱嚴選北港胡麻油開賣「麻油雞呱呱包」，而肯德基則攜手名店「雙月食品社」，把蟬聯6年米其林必比登推介的美味，變成紙包雞方便進補。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱也有「6炸雞299元」！還推出3組新春優惠套餐。（圖／頂呱呱提供）

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