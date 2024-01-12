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獨／帥過頭預測4縣市2024房價鐵定漲　嘉義靠台積電「大爆炸」

▲帥過頭預測4縣市2024房價鐵定漲，目前全台房子賣到第2差的嘉義縣，在台積電效應加持下，房價會大爆炸。（圖／翻攝《地產詹哥老實說》）
▲帥過頭預測4縣市2024房價鐵定漲，目前全台房子賣到第2差的嘉義縣，在台積電效應加持下，房價會大爆炸。（圖／翻攝《地產詹哥老實說》）

記者徐銘穗/綜合報導

投資客對房價的波動最是敏感，有「炒房王」封號的知名投資客「帥過頭」（黃家進）解析，房價上漲有4要件，政令、空地、重大工程與補漲，他預料桃園、台南、高雄與嘉義4縣市，2024房價鐵定漲，後3縣市都靠台積電效應，尤其目前全台房子賣到第2差的嘉義縣，在台積電效應加持下，房價會大爆炸。

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帥過頭昨接受《NOWnews今日新聞》電話訪問，提及2024房價鐵定上漲的區域，他直接點名桃園、台南、高雄與嘉義。帥過頭說明，桃園人口每年增加2萬多，是全台生育率最高的縣市，在人口紅利帶動下，房價一定會繼續漲，而台南、高雄持續受到台積電效應加持，房價也只漲不跌。

▲桃園最新豪宅王出爐！成屋、預售最高單價社區都在青埔高鐵特區。（圖／台灣房屋提供）
▲桃園每年人口增加2萬多人，帥過頭預料房價鐵定漲，而桃園最新豪宅王出爐，成屋、預售最高單價社區都在青埔高鐵特區。（圖／台灣房屋提供）
他指出，目前全台房子賣最差的是嘉義和台東，但他直言，近期台積電進駐傳言在投資客圈討論得十分火熱，帥過頭大膽預料，「嘉義房價會大爆炸」。他笑說：「我認為台積電最大的貢獻就是漲房價！」

據了解，台積電2024年積極擴廠，傳出台灣先進封裝則鎖定嘉義科學園區落腳，擴充CoWoS製程。不過，相關訊息未獲得台積電證實，台積電上月19日晚曾回應指出，「設廠地點選擇有諸多考量因素，台積公司持續與主管機關合作評估適合的建廠用地，我們不排除任何可能性。惟目前尚無更多相關訊息可提供，一切以公司對外公告為主。」

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