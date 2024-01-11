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「非常律師」陳俊翰現身凱道　輪椅助講挺賴蕭惹哭一票人

▲民進黨不分區立委候選人陳俊翰晚間出席凱道造勢晚會，提及自己人生經歷與爭取弱勢權益的決心，惹哭在場支持者（圖／記者陳明中攝，2024.01.11）
▲民進黨不分區立委候選人陳俊翰晚間出席凱道造勢晚會，提及自己人生經歷與爭取弱勢權益的決心，惹哭在場支持者（圖／記者陳明中攝，2024.01.11）

記者陳威叡／台北報導

選舉進入倒數階段，民進黨總統候選人賴清德今（11）日於凱道舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢晚會，被稱為「非常律師」的不分區立委候選人陳俊翰無謂寒風，現身凱道助講，而其出生罹患脊髓性肌肉萎縮症，除全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢，但仍堅持追夢，他提及自己力挺賴蕭配的原因，強調完全是政治素人，人生中第一場大型造勢獻給民進黨，無論有無當選，都會堅持爭取身心障礙與罕病弱勢族群的權益，勵志經歷惹哭在場支持者。

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陳俊翰出生即罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），除全身癱瘓還經歷火警導致雙腿截肢，但仍能克服困難成功拿到哈佛大學法學研究所碩士學位，並取得密西根大學法律博士學位，更是台灣首位SMA律師，同時會計師執照，被譽為台版「非常律師」，今日首度出席大型造勢晚會助講。

陳俊翰說，看到這場面很感動，同時這也是人生中第一次出席大型造勢，就是獻給民進黨守護台灣之夜，讓他感到很光榮，正如大家所見，只有眼睛、嘴巴與手指末端能些微動作，宛如全身癱瘓，很多人跟他說命運對他很殘忍，受到很多病痛折磨，多次徘徊在生死關頭，但他認為，這讓他體會到生命的價值，更去珍惜所擁有的一切。

陳俊翰表示，這一路走來遇上很多挑戰，但也很感謝過程中有許多貴人伸出援手讓他度過難關，但台灣有120萬名的身心障礙者不像他一樣幸運，因此他身負很大的使命，在參選前自己完全是政治素人，有很多人問為何要走入政治，他的答案很簡單，賴清德召開多次國政記者會，其中理念與自己相同，收到邀請後便接受徵召成為其中一員。

陳俊翰指出，也有很多人問題排名並不在安全名單內，但他認為無論是否當選，都不會改變自己的初衷，就是促進社會弱勢權益的保障，希望身心障礙與罕病弱勢族群都能夠追求自己想要的生活，實現自己的理想，也相信賴清德、蕭美琴未來當選後，執政團隊會讓台灣弱勢獲得更多的保障。

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