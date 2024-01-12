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阿部瑪利亞誤當小三！文大校花控訴「為何這樣對我」道歉訊息曝光

▲阿部瑪利亞疑介入文大校花焦圓圓的戀情，遭到焦圓圓控訴，最後私下向她道歉。（圖／阿部瑪利亞IG）
▲阿部瑪利亞疑介入文大校花焦圓圓的戀情，遭到焦圓圓控訴，最後私下向她道歉。（圖／阿部瑪利亞IG）

記者薛羽彤／綜合報導

日籍藝人阿部瑪利亞因主持《木曜4超玩》竄紅，形象良好的她近日卻被爆料，介入文化大學校花、模特兒焦圓圓的戀情，焦圓圓不斷到阿部瑪利亞社群上留言「新的一年都被你毀了啦，為什麼這樣對我」，立刻在論壇Dcard上引發網友熱議。

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▲阿部瑪利亞想當台灣媳婦。（圖／潘朵拉的美妝盒提供）
▲阿部瑪利亞遭爆介入焦圓圓的感情。（圖／潘朵拉的美妝盒提供）
▲焦圓圓曬出阿部瑪利亞道歉訊息。（圖／Dcard）
▲焦圓圓曬出阿部瑪利亞道歉訊息。（圖／Dcard）
有眼尖網友發現阿部瑪利亞1月初在IG發的跨年文，底下留言出現「為什麼刪除留言呢？我們還沒處理好呢？」、「新的一年都被你毀了啦，為什麼要這樣對我」，對象是知名模特兒焦圓圓。事件很快在Dcard上發酵，焦圓圓也現身說法，表示因為私訊阿部瑪利亞得不到回應，才會瘋狂留言，主要是想得到阿部瑪利亞的道歉，「我也接受，也願意忍下來，這件事就結束了」，焦圓圓盼望網友別再討論此事，並收起那些霸凌的輿論。

▲焦圓圓到阿部瑪利亞IG上瘋狂留言。（圖／Dcard）
▲焦圓圓到阿部瑪利亞IG上瘋狂留言。（圖／Dcard）
▲網美焦圓圓過去曾是文大校花。（圖／焦圓圓IG）
▲網美焦圓圓過去曾是文大校花。（圖／焦圓圓IG）
▲陳子睿坦言自己沒處理好感情的事，才會造成今天的局面。（圖／陳子睿IG）
▲陳子睿坦言自己沒處理好感情的事，才會造成今天的局面。（圖／陳子睿IG）
而自稱焦圓圓的男友羽球選手陳子睿也留言道歉：「因為我做的爛事與不成熟，讓阿部和圓圓遭受不必要的謾罵、詆毀，是我自己沒有處理好自己的感情，讓她們都受傷了，也因為圓圓最近才發現這些事情，也才會有那些反應。」證實是因自己的欺騙才造成三角糾紛。

對此，阿部瑪利亞透過經紀人回應，「藝人交友及私下狀況公司不會特別過問，謝謝你們的關注。」

▲自稱是焦圓圓男友的陳子睿現身認錯。（圖／Dcard）
▲自稱是焦圓圓男友的陳子睿現身認錯。（圖／Dcard）
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