阿部瑪利亞誤當小三！文大校花控訴「為何這樣對我」道歉訊息曝光
日籍藝人阿部瑪利亞因主持《木曜4超玩》竄紅，形象良好的她近日卻被爆料，介入文化大學校花、模特兒焦圓圓的戀情，焦圓圓不斷到阿部瑪利亞社群上留言「新的一年都被你毀了啦，為什麼這樣對我」，立刻在論壇Dcard上引發網友熱議。
記者薛羽彤／綜合報導
有眼尖網友發現阿部瑪利亞1月初在IG發的跨年文，底下留言出現「為什麼刪除留言呢？我們還沒處理好呢？」、「新的一年都被你毀了啦，為什麼要這樣對我」，對象是知名模特兒焦圓圓。事件很快在Dcard上發酵，焦圓圓也現身說法，表示因為私訊阿部瑪利亞得不到回應，才會瘋狂留言，主要是想得到阿部瑪利亞的道歉，「我也接受，也願意忍下來，這件事就結束了」，焦圓圓盼望網友別再討論此事，並收起那些霸凌的輿論。
而自稱焦圓圓的男友羽球選手陳子睿也留言道歉：「因為我做的爛事與不成熟，讓阿部和圓圓遭受不必要的謾罵、詆毀，是我自己沒有處理好自己的感情，讓她們都受傷了，也因為圓圓最近才發現這些事情，也才會有那些反應。」證實是因自己的欺騙才造成三角糾紛。
對此，阿部瑪利亞透過經紀人回應，「藝人交友及私下狀況公司不會特別過問，謝謝你們的關注。」
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