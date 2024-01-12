阿部瑪利亞衰成小三！男主角陳子睿出身羽球世家 媽媽大有來頭
外型帥氣的羽球選手陳子睿近期爆紅，但原因並非球技出眾，而是捲入藝人阿部瑪利亞與文化大學校花焦圓圓的三角戀情。陳子睿公開貼文坦言：「是我自己沒有處理好自己的感情，讓她們都受傷了。」也間接承認劈腿鄉民眼中「女神級」人物的事實。21歲的陳子睿出生於羽球世家，包括曾祖父吳文達、阿公吳俊彥、爸爸陳康和媽媽吳宜倫都是羽球健將，且都打出名堂，從小耳濡目染下，踏上羽球之路並不意外。陳子睿的媽媽吳怡倫曾被爆出是麟洋配的地下經紀人，顯見一家人在羽壇的勢力極大。
NOWNEWS/綜合報導
外型相當帥氣的陳子睿，在2020年拿下全國羽球排名賽乙組男雙冠軍，順利晉升甲組，之後陸續拿下2022挪威國際賽男雙冠軍、2023印尼大師賽男雙季軍和2023馬來西亞大師賽混雙季軍，今年原本有望延續氣勢，未料年初就捲入負面傳聞。
陳子睿目前仍在朝奧運之路邁進，並設定以2028年奧運為目標，也盼能接棒「麟洋配」在台灣羽壇男雙翹楚的地位。但這次事件是否對於陳子睿未來在羽球界的發展造成影響，目前還不得而知。
而陳子睿其實與東京奧運金牌王齊麟、李洋也有淵源，陳子睿母親吳宜倫曾被爆出是「麟洋」地下經紀人，而吳宜倫也擔任過中華民國羽球協會的副理事長，背景大有來頭，在羽壇擁有豐富的人脈。