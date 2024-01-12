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全台最新十大代銷出爐！海悅5連霸冠軍　甲桂林、萬群回歸重登榜

▲全台最新十大代銷出爐，代銷龍頭海悅5連霸冠軍，萬群、甲桂林回歸登榜。圖為海悅台南東區百億指標案「浩瀚無極」。（圖／591新建案提供）
▲全台最新十大代銷出爐，代銷龍頭海悅5連霸冠軍，萬群、甲桂林回歸登榜。圖為海悅台南東區百億指標案「浩瀚無極」。（圖／591新建案提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「代銷」是賣預售屋和新成屋。根據數字科技（5287）旗下591新建案統計，六都、新竹去年十大代銷接案量合計約6854.6億元，較前年縮水近千億，年減幅逾1成。最新十大代銷仍由代銷龍頭海悅5連霸冠軍，而上一屆跌出榜單的甲桂林、萬群回歸登榜，而創意家與上揚國際則跌出榜外。

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2023年仍由海悅廣告蟬聯代銷龍頭寶座，去年全台接案量達2196.1億元，百億指標案包括北市大安「Diamond Towers 台北之星」、台南東區「浩瀚無極」、台中烏日「達麗白天鵝新高鐵」、台南安南「南科悦揚」、桃園中壢「宏普序時代」，海悅插旗各縣市指標案，接案版圖遍及全台。

▲三圓建設以北市大安區豪宅，總銷450億元的「Diamond Towers台北之星」首度入榜。（圖／591新建案提供）
▲海悅廣告2023代銷指標案之一為三圓建設的北市大安區豪宅「Diamond Towers台北之星」，總銷450億元。（圖／591新建案提供）
至於2023年接案量1201.9億的甲山林廣告，擠下新聯陽機構位居第二，甲山林策略上瞄準就業需求強勁的區域布局，包括北市科「士科潤山」、土城「甲山林金城帝寶1號」、「甲山林金城帝寶2號」，及新北第二行政中心「甲山林市政官邸2號」、「都廳大院2」與高雄橋頭「橋科大極」。

同樣總銷破千億的還有新聯陽機構，新聯陽去年仍以雙北為主要戰場，除了「晴空大地」、「A2a自由綠洲」、「馥華之丘-四季」等指標首購案外，2023年更不畏豪宅市場受私法人購屋許可制、限貸令影響，承攬「鑄慕」、「勤美璞真-城仰」等預售豪宅案，接案靈活多元。

再來則是2022年意外跌出榜單的甲桂林廣告，2023年一舉拿下第四名，甲桂林去年接案大豐收，總銷共544億元，成長逾4倍，指標案包括自身跨足建築業的大隱開發，推出位於北市信義區的「大隱青后」，同時看好西區門戶計畫發展，接下百億大案「宏國大道城」。

▲2023全台十大代銷指標案一覽表。（圖／591新建案提供）
▲2023全台十大代銷指標案一覽表。（圖／591新建案提供）
持續精耕北桃的信義代銷，2023年接案量465億元，指標案包括總銷100億的「新濠一滙」及總銷65億的「好風采」。第六名新高創廣告，2023年接案遍布全台，總銷共378億元，指標案包括台中南屯「勝美琚」及桃園八德「織未來」。而同樣為榜上常客的還有漢華行銷，2023年接案總銷312.3億元，去年接案以桃竹地區為主，又以位於青埔的「和發水慕白」、「大華畔」挹注最多。

有中台灣代銷天王之稱的萬群廣告，2023年重返榜單，接案量254億元，深耕台中的萬群地產，去年主攻蛋黃區，像是水湳經貿園區「親家中央公園」、14期重劃區「豐禾」、「豐穗」、七期重劃區「鉅陞國際 V市政」。反觀新理想廣告去年則聚焦在桃園蛋白區，包括八德擴大重劃區、客運園區、草漯重劃區、A10山鼻重劃區，因此2023年接案總銷僅201.3億元，相較2022年的573.4億元大幅腰斬。

最後則為璞園建築，2023年總銷192億元，同樣較2022年接案量414億元收斂，去年指標案包括北市大安「統創翼」及新北泰山「築。滿滿」，此外，自家個案「璞園百聿」、「璞園丹陽」、「璞園知山」、「板橋璞園的家」也貢獻璞園接案總銷。

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