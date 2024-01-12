全台最新十大代銷出爐！海悅5連霸冠軍　甲桂林、萬群回歸重登榜

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至於2023年接案量1201.9億的甲山林廣告，擠下新聯陽機構位居第二，甲山林策略上瞄準就業需求強勁的區域布局，包括北市科「士科潤山」、土城「甲山林金城帝寶1號」、「甲山林金城帝寶2號」，及新北第二行政中心「甲山林市政官邸2號」、「都廳大院2」與高雄橋頭「橋科大極」。
同樣總銷破千億的還有新聯陽機構，新聯陽去年仍以雙北為主要戰場，除了「晴空大地」、「A2a自由綠洲」、「馥華之丘-四季」等指標首購案外，2023年更不畏豪宅市場受私法人購屋許可制、限貸令影響，承攬「鑄慕」、「勤美璞真-城仰」等預售豪宅案，接案靈活多元。
再來則是2022年意外跌出榜單的甲桂林廣告，2023年一舉拿下第四名，甲桂林去年接案大豐收，總銷共544億元，成長逾4倍，指標案包括自身跨足建築業的大隱開發，推出位於北市信義區的「大隱青后」，同時看好西區門戶計畫發展，接下百億大案「宏國大道城」。
持續精耕北桃的信義代銷，2023年接案量465億元，指標案包括總銷100億的「新濠一滙」及總銷65億的「好風采」。第六名新高創廣告，2023年接案遍布全台，總銷共378億元，指標案包括台中南屯「勝美琚」及桃園八德「織未來」。而同樣為榜上常客的還有漢華行銷，2023年接案總銷312.3億元，去年接案以桃竹地區為主，又以位於青埔的「和發水慕白」、「大華畔」挹注最多。
有中台灣代銷天王之稱的萬群廣告，2023年重返榜單，接案量254億元，深耕台中的萬群地產，去年主攻蛋黃區，像是水湳經貿園區「親家中央公園」、14期重劃區「豐禾」、「豐穗」、七期重劃區「鉅陞國際 V市政」。反觀新理想廣告去年則聚焦在桃園蛋白區，包括八德擴大重劃區、客運園區、草漯重劃區、A10山鼻重劃區，因此2023年接案總銷僅201.3億元，相較2022年的573.4億元大幅腰斬。
最後則為璞園建築，2023年總銷192億元，同樣較2022年接案量414億元收斂，去年指標案包括北市大安「統創翼」及新北泰山「築。滿滿」，此外，自家個案「璞園百聿」、「璞園丹陽」、「璞園知山」、「板橋璞園的家」也貢獻璞園接案總銷。