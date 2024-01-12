台中機械車位夾死人！機械車位真的很差嗎 過來人曝停10年故障率
台中市西區向上路一處地下停車場停車，昨（11）發生機械車位夾死42歲女駕駛事故，證交所前副總、元大期貨獨董黃乃寬去年春節也命喪汐止社區機械車位中。「機械車位真的很差嗎？」引發討論，一名機械車位使用者現身，分享停10年的故障次數只有1次，直呼：「可能是我運氣比較好。」
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT發問，「現在機械車位真的很差嗎？」表示機械車位事故時有耳聞，近期看中一物件，地點、樓層和室內格局都很滿意，唯獨機械車位這點讓他有所猶豫，但建商掛保證說「現在的機械車位和十幾年前不一樣了」，因此上網求問網友看法。
貼文引發討論，一票人都不太喜歡機械車位，安全性考量之外，主要是機械需要保養與維修，有「隱形成本」。不過也有過來人現身說法，有人使用兩層、平移式機械車位，認為和停平面沒差別；另名使用倉儲式機械車位的網友則分享，停10年只遇過1次故障，而且很快就修好，認為機械車位真的沒那麼差。
買房時車位該買平面還機械式？景文物業管理董事長郭紀子曾分析，機械式停車位唯一的優點就是價格低，金額可能只有坡道平面車位的一半而已，但缺點包含使用便利性低、等待時間成本、安全性低、有故障可能，且管理、維護、修繕成本高，電費、機械消耗，未來還有更新問題，通常涉及多位使用人，容易產生意見不合、協調困難，這些都是買前要考慮清楚的。