機械車位夾死人好危險！台南30年危老機械車位變平面 代價曝光
台中42歲婦人遭機械車位夾死，機械車位安全性再度引發重視。而在台南市安平區就有名「4寶媽」因自家社區30年老舊機械車位經常故障，讓她決心要把機械車位變平面車位，歷經被鄰居提告、家庭失和，還考上研究所，研究建築法規，耗費3年跟住戶、市府協調，終於獲得台南首件專案拆除核准，省下了一千多萬，房價還因此翻倍。
記者徐銘穗/綜合報導
林姓「4寶媽」居住社區的機械停車位住戶各有產權，得自己負責保養，長期下來有高達八成的機械車格都故障。她先前受訪說：「機械車位幾乎全部壞掉，再修好什麼時候會再壞也不知道，所以就會覺得說是不是乾脆我們來變成平面的。」她問過4、5位建築師後，發現法規上好像沒有問題，但實際上困難重重。
原來機械車位要改成平面，不僅要找建築師重新規劃，加上車位因此減少一定數量，依法還得付出高達1000多萬元代金，做為台南市府增設停車格的費用。林小姐多方奔走整合，甚至考取成大建築研究所，研究法律問題，最終獲台南市政府個案核可，還省下一千多萬元代金。
對此，台南市工務局表示，該案除涉及建築法及建築物變更使用相關法令、公寓大廈管理條例及停車位所有權的相關議題等均需符合法令，另外必需整合所有產權及召開區權會議同意變更，才能提出申請。
工務局也說明，每棟大樓的建築狀況都不一樣，涉及法令有所不同且繁雜，若要變更停車位空間，除需符合各項法令外，2011年修正通過的「臺南市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」中，也可能發生需要繳納代金的問題。有需求的民眾都可向工務局使用管理科諮詢。