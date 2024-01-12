獨／aespa台灣尾牙前後會摸彩抽獎！辣舞30分鐘再「加碼碼碼碼」
南韓四大經紀公司之一的「SM娛樂」旗下女團aespa由Ningning（寧寧）、Winter、Karina、Giselle組成，4姝將出席16日的「明基佳世達集團」尾牙活動，日前《NOWnews今日新聞》獨家公開屆時活動現場將掃QR code入場，今（12）日集團跟全體員工公開流程，除了證實要掃「通行護照QR code」，還要憑員工證、身分證完成報到手續換取識別手環，才能進出尾牙會場；aespa也確定壓軸表演，時間落在第2次摸彩、壓軸摸彩的中間，她們將演唱30分鐘，新歌《Drama》洗腦的詞彙「抓馬馬馬馬」有望變成加碼諧音「加碼碼碼碼」，現場熱鬧程度可想而知。
記者陳雅蘭／台北報導
「明基佳世達集團」公開員工入場尾牙會場須知，並先將「通行護照QR code」發給大家，屆時除了要出示條碼，還要以員工證、身分證完成報到登記、換取識別手環，才有資格吃尾牙看表演與摸彩，而識別手環只給一次，遺失恕不補發，入場規範相當嚴謹。
除了入場須知，集團也把節目流程寄給員工，先由「樂天女孩」RAKUTEN GIRLS率先登場炒熱氣氛，再來是大天團時代、樂壇新生代、員工歌喉戰、告五人，待上述表演結束後會先進行第2階段摸彩，之後aespa就會登場帶來30分鐘表演，嗨歌熱舞結束後，集團會再進行壓軸摸彩。
aespa成員Karina、Giselle、Winter、Ningning（寧寧）將露臉30分鐘表演，夯曲《Black Mamba》、《Next Level》、《Spicy》以及新歌《Drama》都有望唱到。
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