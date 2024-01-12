醋勁大發！南科男刺殺情敵「放火燒死」 二審仍判無期徒刑
台南科學園區一名洪姓員工，日前因不滿前女友與同公司的葉姓男子交往，竟於前年12月29日清晨持刀刺傷葉男，隨後又點燃機車汽油，將葉男連人帶車燒得焦黑，法院審理後一審判洪男無期徒刑，全案上訴後台南高分院仍處無期徒刑。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，洪男因不滿女友移情別戀葉男而醋勁大發，2021年12月29日凌晨持水果刀堵人，雙方在南科園區環西一路、環東一路口發生口角，隨後演變成扭打，過程中，葉男腹部遭刺傷倒臥在路口，洪男見狀便將人抬上機車腳踏板，並載至迎曦湖附近一處停車場，最後疑因撞到電線桿導致機車油箱倒漏，洪男竟直接點燃汽油，連人帶車焚燒殆盡。
台南高分院指出，本院依刑法第57條規定調查各項證據，並送請衛生福利部嘉南療養院進行量刑前調查鑑定，於參酌檢察官、告訴人、被吿及辯護人之意見後，認為被告本件殺人犯行與其成長環境所養成之性格有關，且於犯罪前受有明顯之感情刺激，在挫折情緒不當轉嫁於葉男之情況下，對葉男萌生殺意，其犯罪之對象具有侷限性、特定性。
被告於刺殺葉男後，為掩飾犯行而將葉男載離現場，並在誤認葉男已完全死亡之情況下引燃火勢，犯罪之執念甚深，且對葉男之家屬造成難以抹滅之傷痛，因此認本件應處以限制被吿人身自由之最高度刑，即無期徒刑，依法宣告褫奪公權終身。