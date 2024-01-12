高雄輕軌全線房價都漲了！「科工館站」站上3字頭　價量雙冠王

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前五大漲幅區還包括「五權國小站」，每坪房價從13.6萬元上揚至28.8萬元，漲幅同樣翻倍高達112.6%，摘下漲幅第二名，其他像是「鼓山站」、「凱旋武昌站」及「駁二蓬萊站」均有約8成漲幅。
陳揚智指出，觀察前五大漲幅區，就有四站房價從1跳2字頭以上，這幾個站點商圈，多屬舊市區，以往較缺乏有力拉抬房價的利多題材，中古房價普遍基期較低，受惠輕軌機能挹注，同時磁吸建商進場推出輕軌機能宅，新案助漲，房價補漲力道也相對明顯，如「五權國小站」，周邊多為中古透天公寓，大樓產品供給少，輕軌宅「文化潤隆」新案進駐，成交均價站穩3字頭，也拉升區域房價表現。
軌道機能助攻 五大買氣王出爐
另外，觀察2023年輕軌沿線房市交易最熱門的站點，除了買氣王冠軍「科工館站」，「臺鐵美術館站」則以7.4%交易佔比，位居第二，其他包括「內惟藝術中心站」、「龍華國小站」及「高雄展覽館站」，均入榜輕軌宅五大買氣王。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，五大熱門房市站點，分布於科工館商圈、美術館、農十六特區及亞洲新灣區，皆為高雄發展條件豐沛的主力購屋熱區，具備「地段優質」、「生活機能佳」、「發展潛力高」等優勢，住宅供給與人口旺盛，房市發展熱絡，隨輕軌機能到位，填補了商圈原本缺乏的大眾軌道運輸機能，更加推動區域買氣旺上加旺，輕軌環狀路網串連各站點形成大生活圈，帶動城市觀光，也成為學生、上班族通勤新選擇，迎來大紅利，輕軌宅整體價量表現後勢可期。