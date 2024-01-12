投票日11大速食買一送一！拿坡里炸雞買8送8、麥當勞雞塊買10送10

林襄在日本人氣爆棚！離開樂天「日職也來搶」　PTT分析1優勢認了

▲林襄近日爆出即將出走樂天，經紀人證實除了正與台灣職棒、職籃密切接洽中，同時也透露還有日職啦啦隊正在積極詢問。（圖／翻攝自林襄IG）
▲林襄近日爆出即將出走樂天，經紀人證實除了正與台灣職棒、職籃密切接洽中，同時也透露還有日職啦啦隊正在積極詢問。（圖／翻攝自林襄IG）

記者賴禹妡／綜合報導

林襄為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，近日卻爆出即將出走樂天，經紀人莉奈也證實「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中」，更透露日職啦啦隊也正在積極詢問，林襄的人氣從台灣紅到日本，就有PTT網友分析關鍵，林襄最強的優勢在於極具親和力的開朗笑容，瞬間就能擄獲粉絲的心，「她的職業笑容真的很厲害」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
林襄近日傳出即將離開樂天，經紀人莉奈證實「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中」，但因為樂天目前和林襄的合約仍在進行中，樂天也回應《NOWnews今日新聞》，「持續和林襄溝通新的合約，細節的部分就不便回應。」林襄經紀人則表示，除了台灣的職棒和職籃外，日本啦啦隊也有積極詢問，但目前一切等球團公布。 

▲林襄被爆出與球員馬傑森的戀情後，近日登上節目《11點熱吵店》，被觀眾詢問是否擔心被球隊踢出去，當下她雖然面露尷尬，但也直球回應：「還是要等長官們告訴我。」（圖／林襄IG）
▲林襄爆出將離開樂天，動向倍受關注，經紀人表示，除了台灣的職棒和職籃外，日本啦啦隊也有積極詢問，但目前一切等球團公布。（圖／翻攝自林襄IG）
對此，就曾有PTT網友好奇發文問「林襄為何在日本能那麼紅？」貼文曝光後，不少人都認為林襄最強的優勢在於「開朗的笑容」，「她的職業笑容真的很厲害」、「林襄就大氣啊，笑容可掬」、「笑臉友善可愛，帶一點呆萌」。 

事實上，根據日本野球媒體《full-count》報導，林襄的姣好外貌完全迷住日本的棒球迷，甚至形容她擁有「異次元等級」的臉蛋與身材，且不只吸引男性，連女生都非常喜愛，在日本購買林襄寫真集的客群還有8成都是女性，足以可見日本球迷對於林襄的熱愛程度。 

▲林襄離開樂天後傳出加入小龍女，味全龍領隊回應不否認此事：「後續公布。」（圖／林襄臉書）
▲曾有PTT網友好奇發文問「林襄為何在日本能那麼紅？」不少人都認為林襄最強的優勢在於「開朗的笑容」。（圖／翻攝自林襄臉書）

林襄「沉浸式寫真」上線！360度無死角看光　VIP約會林襄代價公開

林襄出演《人中之龍8》！粉色泳裝華麗登場　上交友軟體邂逅玩家

2024年1月「4款遊戲大作」！《人中之龍8》打頭陣　林襄甜美出演

23歲職軍正妹爆紅！美貌太狂「長官出怪招示愛」　3.6萬IG被神出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選