林襄在日本人氣爆棚！離開樂天「日職也來搶」 PTT分析1優勢認了
林襄為中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，近日卻爆出即將出走樂天，經紀人莉奈也證實「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中」，更透露日職啦啦隊也正在積極詢問，林襄的人氣從台灣紅到日本，就有PTT網友分析關鍵，林襄最強的優勢在於極具親和力的開朗笑容，瞬間就能擄獲粉絲的心，「她的職業笑容真的很厲害」。
記者賴禹妡／綜合報導
林襄近日傳出即將離開樂天，經紀人莉奈證實「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中」，但因為樂天目前和林襄的合約仍在進行中，樂天也回應《NOWnews今日新聞》，「持續和林襄溝通新的合約，細節的部分就不便回應。」林襄經紀人則表示，除了台灣的職棒和職籃外，日本啦啦隊也有積極詢問，但目前一切等球團公布。
對此，就曾有PTT網友好奇發文問「林襄為何在日本能那麼紅？」貼文曝光後，不少人都認為林襄最強的優勢在於「開朗的笑容」，「她的職業笑容真的很厲害」、「林襄就大氣啊，笑容可掬」、「笑臉友善可愛，帶一點呆萌」。
事實上，根據日本野球媒體《full-count》報導，林襄的姣好外貌完全迷住日本的棒球迷，甚至形容她擁有「異次元等級」的臉蛋與身材，且不只吸引男性，連女生都非常喜愛，在日本購買林襄寫真集的客群還有8成都是女性，足以可見日本球迷對於林襄的熱愛程度。