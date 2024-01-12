這些年菜單道破萬元！台北晶華酒店2款已賣光 首度吐露買客身份
歲末將至，消費者開始佈局年菜，考量「一年僅過一次年」的消費者心理，全台許多飯店業者今年豪氣直攻頂級年菜市場，推出許多道單一道售價破萬元的年菜。台北晶華酒店一次推出４道，其中的「晶華軒頂級古法佛跳牆」、「龍蝦鮑魚臘味米糕」更是銷售一空，另兩道也達8成業績。另外，台北喜來登飯店、JR東日本台北、漢來美食，也都有每道破萬元的港式盆菜或佛跳牆，銷售量都不差，足見金字塔頂端市場依舊熱絡。
記者葉盛耀/綜合報導
台北晶華酒店晶華軒今年推出多道奢華年菜，由港籍廚藝總監鄔海明規劃，四道菜色中「晶華軒頂級古法佛跳牆」（1萬3,800元）共準備80份、「龍蝦鮑魚臘味米糕」（1萬6,800元）則有50份，目前已銷售一空。另兩道菜色「極品乾鮑花膠盆菜」（4萬9,800元）與「晶華軒鮑參盆菜」（1萬8,800元），則還有2成的備貨可以預約。台北晶華酒店提到，主要購買的消費者為麗晶精品的VIP及餐廳常客，預估限量的萬元年菜在除夕前一周即可全數銷售完畢。
其中近5萬、堪稱天花板等級價格的「極品乾鮑花膠盆菜」最受囑目，是主打香港過年必吃的盆菜，集結名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣26頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的關東刺參，再加上含有豐富膠質的6頭典藏黃魚花膠等，各式珍貴食材全都匯集。
另外，漢來美食旗下的「名人坊」高級粵菜餐廳，也有多道外帶單品年菜，同樣也有推出港式盆菜，「富貴盆菜」10人份，每盆3萬2,800元、6人份每盆1萬8,800元，目前也已賣出8成。
至於台北喜來登飯店米其林餐廳請客樓，也推出歷年年菜之王「雲腿濃湯佛跳牆」，由小土雞、干貝、金華火腿、火爪腿等入甕注入老母雞湯底，依序堆疊頂級婆參、瑤柱、鮑魚、花膠等高奢食材，每盅十人份，售價1萬6800元，已銷售7成。JR東日本台北更有由凱華樓中華料推出15～20人份的「巨無霸佛跳牆」，重達9公升，用料包含金華火腿、雞腿肉、雞爪、當歸、紅棗等，售價1萬2,888元，目前賣出4成。