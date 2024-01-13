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英國數學家算出彩券密碼！樂透買27注「保證中獎」　破解公式曝光

▲英國一群數學家研究出，購買英國國家彩票所推出的樂透必中公式，只要購買27注就保證能中獎。（示意圖／取自Pixabay）
▲英國一群數學家研究出，購買英國國家彩票所推出的樂透必中公式，只要購買27注就保證能中獎。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

購買樂透彩券是不少人的興趣，大多數人都賭自己是否能幸運中大獎。但英國就有一群數學家研究出，購買英國國家彩票（National Lottery）所推出的樂透（Lotto）必中公式，只要購買27注就保證能中獎，但大多數情況下都是賠本。 

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根據外媒《商業內幕》報導，英國樂透每週舉行2次，每注售價為2英鎊（約新台幣78元），玩法是從59個號碼中隨機抽取6個號碼。若普獎中2個號碼無法直接領取現金，而是免費換取下一張樂透彩券（Free Lucky Dip Ticket），也就是免花2英鎊就能拿到另一張彩券，中3個號碼則是能領取30英鎊（約新台幣1172元），6個號碼全中才能拿到頭獎，獲勝機率為4500萬分之1。 

而曼徹斯特大學（University of Manchester）兩名數學家，斯圖爾特（David Stewart）和庫欣（David Cushing）組織研究團隊，利用有限幾何計算出，若要樂透保證中獎，最少注數為27注，也就是要花54英鎊（約新台幣2110元）包牌。 

▲加拿大樂透十億得主時隔 1 個月才出面領獎，娓娓道出背後心境轉折。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲曼徹斯特大學兩名數學家組織研究團隊，利用有限幾何計算出，若要樂透彩券保證中獎，最少注數為27注。（示意圖／取自Pixabay）
這些數學家將數字1到59個數字成對或以3個為一組，繪製在一系列幾何圖形上，再將每組數字用線連接起來，產生6個數字，也就是一張彩票需要的號碼數量。研究團隊指出，需要27個組合才能完全將59個號碼全數涵蓋，並保證至少一組中獎。 

有研究團隊成員中了1760英鎊左右獎金（約新台幣6.8萬元），但庫辛坦言，這是非常幸運的例子，因為真正的實驗結果顯示，他們27注彩券中僅對中3注普獎，換回3張樂透彩券，但緊接著那3注就全數賠光，也讓研究團隊不再對包牌感興趣。 

英國雪菲爾哈倫大學（UK's Sheffield Hallam University）的另一位數學家彼得（Peter Rowlett）則指出，利用這個數學公式玩樂透的人，在99％情況下都無法拿回投入成本的錢。 

▲小孟老師透露有3星座有機會中樂透。（圖／取自pixabay）
▲數學研究團隊成員中了1760英鎊左右樂透彩券獎金，但庫辛坦言，這是非常幸運的例子。（示意圖／取自Pixabay）

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