英國數學家算出彩券密碼！樂透買27注「保證中獎」 破解公式曝光
購買樂透彩券是不少人的興趣，大多數人都賭自己是否能幸運中大獎。但英國就有一群數學家研究出，購買英國國家彩票（National Lottery）所推出的樂透（Lotto）必中公式，只要購買27注就保證能中獎，但大多數情況下都是賠本。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《商業內幕》報導，英國樂透每週舉行2次，每注售價為2英鎊（約新台幣78元），玩法是從59個號碼中隨機抽取6個號碼。若普獎中2個號碼無法直接領取現金，而是免費換取下一張樂透彩券（Free Lucky Dip Ticket），也就是免花2英鎊就能拿到另一張彩券，中3個號碼則是能領取30英鎊（約新台幣1172元），6個號碼全中才能拿到頭獎，獲勝機率為4500萬分之1。
而曼徹斯特大學（University of Manchester）兩名數學家，斯圖爾特（David Stewart）和庫欣（David Cushing）組織研究團隊，利用有限幾何計算出，若要樂透保證中獎，最少注數為27注，也就是要花54英鎊（約新台幣2110元）包牌。
這些數學家將數字1到59個數字成對或以3個為一組，繪製在一系列幾何圖形上，再將每組數字用線連接起來，產生6個數字，也就是一張彩票需要的號碼數量。研究團隊指出，需要27個組合才能完全將59個號碼全數涵蓋，並保證至少一組中獎。
有研究團隊成員中了1760英鎊左右獎金（約新台幣6.8萬元），但庫辛坦言，這是非常幸運的例子，因為真正的實驗結果顯示，他們27注彩券中僅對中3注普獎，換回3張樂透彩券，但緊接著那3注就全數賠光，也讓研究團隊不再對包牌感興趣。
英國雪菲爾哈倫大學（UK's Sheffield Hallam University）的另一位數學家彼得（Peter Rowlett）則指出，利用這個數學公式玩樂透的人，在99％情況下都無法拿回投入成本的錢。