全家福袋雪恥了！她拆開爽拿「40倍回本神秘禮」　眾愣：人品爆發

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貼文曝光後，不少網友紛紛驚呼「原來還是有這種不用抽得大獎！人品大爆發耶」、「太幸運了吧天啊！原來還有抽獎券的部分」、「以為都是一堆庫存品，原來還有別的抽獎券喔」、「太羨慕了....平常一定做很多好事」、「你開出這個獎也算是幫全家雪恥了哈哈哈哈，恭喜你」、「回本40倍耶！超級幸運的」。
事實上，根據全家官網福袋的說明，在今年販售的龍年福袋當中，內容物會包含一組零食飲料餅乾商品，還會有抽獎券乙張以及驚喜小禮乙份，之前開賣時不少人抽到的發熱衣、POLO衫甚至是樂天女孩棒球貼紙，這些其實都是屬於「驚喜小禮物」的範圍，其實真正厲害的是這張「抽獎券」，打開就能知道自己是否有中獎，也能夠登入序號再參加頭獎賓士的抽獎啦！
留言區當中，其實也有不少人中了抽獎券的玖獎「全家專屬獎」，獎品也有蠻多好料，像是有七龍珠的聯名安全帽、咒術迴戰的聯名無線鍵盤滑鼠組合、毛怪聯名地墊等等，讓不少人提到「原來抽獎券才是關鍵」、「雖然抽獎券禮物可能抽到不錯的，但今年的驚喜小禮物真的變成驚嚇啦！還是希望明年要改一下」、「抽獎券很讚！我抽到七龍珠安全帽啦！超實用的」。
至於除了頭獎賓士5台要登入序號抽獎之外，其他福袋打開馬上抽的獎項還有哪些呢？《NOWnews》也整理列出「貳獎」至「普獎」的獎項提供給還沒購買全家福袋的民眾參考喔！說不定下個幸運兒就是你！
🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名）
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券