林襄離開樂天「日職也來搶」！PTT分析1優勢　點頭認了：真的厲害

全家福袋雪恥了！她拆開爽拿「40倍回本神秘禮」　眾愣：人品爆發

▲全家福袋近日開賣，今天漲價49元加上內容物贈品不夠精緻，引起網路上熱烈討論。（圖/7-11全家新品共享區）
▲全家福袋近日開賣，今天漲價49元加上內容物贈品不夠精緻，引起網路上熱烈討論。（圖/7-11全家新品共享區）

記者張嘉哲/綜合報導

每到新年的這個時候，台灣四大超商都會推出福袋，像是7-11都會跟眾多IP聯名推出周邊商品做成的福袋，而全家福袋則都是以生肖年為主。然而今年全家福袋在開賣之後，負評接連不斷，因為今年的全家福袋不僅漲價，還被網友抓包是清庫存。不過，近日卻有網友意外發現全家福袋雪恥成功，買來一包打開之後竟然拿到「40倍回本爆擊神秘禮物」，引起廣大討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」貼文指出「全家福袋我中貳獎了！天阿真的超級開心，我是在想說是不是這些獎項根本都還沒有開出來，還有機會中獎啦！」只見貼出的照片，該網友透過福袋內的抽獎券獲得全家福袋貳獎「全盈+Pay儲值金1萬元」，福袋一個售價249元，等於回本了整整40倍，實在非常幸運。

▲網友購買全家249元的福袋，結果幸運抽中貳獎，全盈+PAY儲值金一萬元，直接回本40倍！（圖／7-11全家新品分享區）
▲網友購買全家249元的福袋，結果幸運抽中貳獎，全盈+PAY儲值金一萬元，直接回本40倍！（圖／7-11全家新品分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛驚呼「原來還是有這種不用抽得大獎！人品大爆發耶」、「太幸運了吧天啊！原來還有抽獎券的部分」、「以為都是一堆庫存品，原來還有別的抽獎券喔」、「太羨慕了....平常一定做很多好事」、「你開出這個獎也算是幫全家雪恥了哈哈哈哈，恭喜你」、「回本40倍耶！超級幸運的」。

事實上，根據全家官網福袋的說明，在今年販售的龍年福袋當中，內容物會包含一組零食飲料餅乾商品，還會有抽獎券乙張以及驚喜小禮乙份，之前開賣時不少人抽到的發熱衣、POLO衫甚至是樂天女孩棒球貼紙，這些其實都是屬於「驚喜小禮物」的範圍，其實真正厲害的是這張「抽獎券」，打開就能知道自己是否有中獎，也能夠登入序號再參加頭獎賓士的抽獎啦！

▲全家基本款福袋相較於去年調漲49元，零食飲料組合共有編號從A至J。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋除了糖果零食餅乾以及驚喜小禮之外，其實還有一張抽獎券可以抽到貳獎到普獎。（圖／記者鍾怡婷攝）
留言區當中，其實也有不少人中了抽獎券的玖獎「全家專屬獎」，獎品也有蠻多好料，像是有七龍珠的聯名安全帽、咒術迴戰的聯名無線鍵盤滑鼠組合、毛怪聯名地墊等等，讓不少人提到「原來抽獎券才是關鍵」、「雖然抽獎券禮物可能抽到不錯的，但今年的驚喜小禮物真的變成驚嚇啦！還是希望明年要改一下」、「抽獎券很讚！我抽到七龍珠安全帽啦！超實用的」。

▲全家福袋裡面其實還有另一張抽獎券，也有不少民眾抽到好料！（圖/7-11全家新品分享區）
▲全家福袋裡面其實還有另一張抽獎券，也有不少民眾抽到好料！（圖/7-11全家新品分享區）
至於除了頭獎賓士5台要登入序號抽獎之外，其他福袋打開馬上抽的獎項還有哪些呢？《NOWnews》也整理列出「貳獎」至「普獎」的獎項提供給還沒購買全家福袋的民眾參考喔！說不定下個幸運兒就是你！

🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名） 
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券

最強福袋不是7-11、全家！隱藏對手「買到就回本」　內行改瘋這間

7-11福袋剛賣「門市被掃光」！店員揭原因傻眼　秘密購買管道曝光

全家福袋漲價49元！她拆開「抓包清庫存證據」　眾愣住：7-11贏了

全家福袋漲價！她拆開見「店員制服」傻眼　眾眼睛全亮：人品爆發

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選