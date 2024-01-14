票箱內層打開還有票！愛莉莎莎發監票影片質疑　選務人員揭內幕

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除此之外，還有像是有投開票所「先整票再開票」，阿北拿著一大疊柯文哲的選票一直唱票，明顯是已經先整理過選票才開票。針對各種監票程序爭議，愛莉莎莎也坦言「輸了就認輸，但希望大家能夠更加重視選舉跟開票的流程、規則，如果我們四年之後還能投票....」。
有網友將愛莉莎莎的動態廣為流傳社群，不少人看完紛紛回應「雖然知道就算驗票也不會差多少，但是就是要尊重流程啊」、「影片數量是真的有點多耶.....大家真的要遵守開票規則」、「不覺得是作票啦，但是很多不符合開票規定也是真的」；也有人認為這就是在作票，認為應該要重新驗票才對。
也有選務人員出面表示「這只是少部分投開票所沒有按照流程，說作票的基本上不可能，選務人員的組成並非單一，有公所的公務人員、公立學校老師、政黨推薦人員跟一些外找的民眾，甚至是還有監票的民眾，誰敢那麼大膽在那邊作票，你可以說這個投開票所沒有按照規定，但是沒有依據的說人家作票先不要好嗎？選務人員已經很辛苦還要無辜被檢討成作票的人，真的是很難讓人認同耶」。
而目前針對網路上流傳幾段影片，查核中心已經針對2部影片有了查核事實，像是「喊1號卻都沒有登記柯文哲票數」，那是因為選務人員在開總統選票，但聲音部分卻混雜區域立委唱票喊聲，因此造成誤解，傳言影片只拍到總統選票開票話，卻將區域立委唱票聲誤認為總統票唱票，因此說是作票為「錯誤」訊息。
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