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票箱內層打開還有票！愛莉莎莎發監票影片質疑　選務人員揭內幕

▲百萬網紅愛莉莎莎選前表態力挺柯文哲，結果柯文哲仍然敗選，她也吐露心聲表示「真的盡我的全力了」。（圖／記者陳明中攝影）
▲百萬網紅愛莉莎莎選前表態力挺柯文哲，結果柯文哲仍然敗選，她也吐露心聲表示「真的盡我的全力了」。（圖／記者陳明中攝影）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選順利落幕，最終由民進黨賴清德、蕭美琴組合贏得勝利，原本在選前打出漂亮空戰的民眾黨柯文哲卻還是成為第三名，讓不少柯文哲支持者難掩失落。然而在選前就大力表態支持柯文哲的百萬網紅愛莉莎莎，則一連串在IG發上許多投開票所的影片，表示收到監票團隊傳來，開票流程有許多不合理的地方，畫面在網路上瘋傳掀起討論，詳細情況還有待中選會、事實查核中心查核。

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愛莉莎莎13日晚間在個人IG限時動態，轉發「眾所矚目監票人員」群組的影片，表示有許多投開票所的開票流程都有些問題，像是一則影片中，投票所內的1男1女正在將票箱內的票拿出並整理，此時橫擺著箱子內底部為一張白色的紙板，結果男子把紙板拿開之後，箱子的底部還有一大堆票，讓監票民眾大傻眼，愛莉莎莎也表示「未來投票應該都要用壓克力透明箱子才對」。

▲愛莉莎莎收到多段開票有疑點的影片，其中是選舉票箱子的設計，在白色層板下面拿開還有一堆選票，讓愛莉莎莎認為應該要改用透明箱比較沒爭議。（圖/愛莉莎莎IG）
▲愛莉莎莎收到多段開票有疑點的影片，其中是選舉票箱子的設計，在白色層板下面拿開還有一堆選票，讓愛莉莎莎認為應該要改用透明箱比較沒爭議。（圖/愛莉莎莎IG）
除此之外，還有像是有投開票所「先整票再開票」，阿北拿著一大疊柯文哲的選票一直唱票，明顯是已經先整理過選票才開票。針對各種監票程序爭議，愛莉莎莎也坦言「輸了就認輸，但希望大家能夠更加重視選舉跟開票的流程、規則，如果我們四年之後還能投票....」。

有網友將愛莉莎莎的動態廣為流傳社群，不少人看完紛紛回應「雖然知道就算驗票也不會差多少，但是就是要尊重流程啊」、「影片數量是真的有點多耶.....大家真的要遵守開票規則」、「不覺得是作票啦，但是很多不符合開票規定也是真的」；也有人認為這就是在作票，認為應該要重新驗票才對。

▲有投開票所被指控像是「亮票沒好好亮」、「先整理選票才開票」等等情況，都被質疑開票程序有問題。（圖/愛莉莎莎IG）
▲有投開票所被指控像是「亮票沒好好亮」、「先整理選票才開票」等等情況，都被質疑開票程序有問題。（圖/愛莉莎莎IG）
也有選務人員出面表示「這只是少部分投開票所沒有按照流程，說作票的基本上不可能，選務人員的組成並非單一，有公所的公務人員、公立學校老師、政黨推薦人員跟一些外找的民眾，甚至是還有監票的民眾，誰敢那麼大膽在那邊作票，你可以說這個投開票所沒有按照規定，但是沒有依據的說人家作票先不要好嗎？選務人員已經很辛苦還要無辜被檢討成作票的人，真的是很難讓人認同耶」。

而目前針對網路上流傳幾段影片，查核中心已經針對2部影片有了查核事實像是「喊1號卻都沒有登記柯文哲票數」，那是因為選務人員在開總統選票，但聲音部分卻混雜區域立委唱票喊聲，因此造成誤解，傳言影片只拍到總統選票開票話，卻將區域立委唱票聲誤認為總統票唱票，因此說是作票為「錯誤」訊息。

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