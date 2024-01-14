賴清德勝選「鐵綠長輩笑不出來」！眾揭真實理由：柯文哲根本沒輸
2024總統大選在13日順利落幕，民進黨賴清德、蕭美琴最後獲得558萬、得票率超過4成勝選，成功打破單一政黨只能執政8年就會輪替的魔咒，也是台灣首位醫生總統，創下許多的紀錄。不過，就有網友討論「我家鐵綠的長輩還是不滿意這次的結果，根本笑不出來，三黨國會沒過半，其實最大贏家是柯文哲吧？」貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
在大選結果出爐之後，不少人在PTT貼文指出「我家基本上是深綠的，看到賴清德當選雖然很開心，但是家裡的長輩還是笑不太出來，因為三黨國會沒過半，感覺賴清德這4年政策也有可能推不太動，如果沒做好，可能第一個4年就直接下來了，綜觀來看最大贏家是柯文哲吧？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「柯文哲根本沒輸，國會最關鍵少數8席超強」、「柯文哲真的是另類的勝選，國會席次8席成為關鍵少數，而且政黨票衝到22%，民進黨真的再不好好做，4年後真的會被下架」、「賴清德應該也不會開心太久，盧秀燕應該2028確定會出來，還不是落跑市長，真的是強敵」、「民眾黨聲勢翻倍，立委還是關鍵少數，柯文哲根本沒有輸，長輩笑不出來很正常」。
根據中選會最後結果，區域立委國民黨36席，民進黨36席，無黨籍1席；不分區國民黨、民進黨各13席，民眾黨雖在不分區拿下8席，但提名的11席區域立委全數落選掛零；最終總計新國會，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席，立法院三黨不過半，民眾黨成為新國會的關鍵少數，未來會跟什麼政黨合作、推動什麼樣政策，外界都等著看。