他挺賴清德「票卻投給柯文哲」！抖出超專業詭計：目的達成100%
2024總統大選13日晚間順利落幕，民進黨賴清德、蕭美琴的組合以得票率突破4成、票數558萬餘票成功當選，打破單一政黨執政8年就會被下架的魔咒，創下許多紀錄。然而，就有網友分享自己的投票攻略，表示雖然是支持賴清德，但還是把選票投給「柯文哲」，其詭計曝光之後，選戰結果也按照同樣估算模式去走，讓不少人驚呼。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「這次柯文哲會敗選其實真的一點都不意外，一直以來聲量都不等於選票，加上網路上還有許多根本不能投票的年輕人，本身從事公關媒體業，看完民調之後就覺得賴清德一定會當選，但在選舉前突然閃過一個想法，沒想到最後真的100%成真了」。
「過去四年，民進黨真的做得不好，但是我個人不喜歡國民黨也不那麼愛柯文哲，綜合所有分析之後，知道賴清德這次還是會當選，但又覺得不能讓民進黨自己有很多死忠票，所以我將票轉往柯文哲身上，希望開出來的選票讓民進黨知道，你們這幾年真的做不好，也能施加一點壓力，最後開票真的如我所願，賴清德雖然當選，但是票數跟蔡英文817萬真的差很多，國會也沒有黨派過半，這個結果對我來說是最滿意的」。
貼文曝光，不少網友紛紛回應「鬼才！怎麼有這層思考量」、「我還真的沒想過這樣，因為我這次也是含淚投賴，希望民進黨4年好好做，最後一次機會了」、「好厲害的想法！確實開出來賴清德得票數真的輸給蔡英文很多」、「民進黨也是流失了兩百多萬選票，應該要有所警惕了」；不過也有人認為「那是剛好這樣開，如果柯文哲真的不小心當選不就翻車了」。
事實上，這次總統大選結果，賴清德獲得票數558萬，遠輸蔡英文817萬票，這也顯示在這四年當中，民進黨的執政並不是令所有支持者都願意繼續支持，加上民進黨的立委選戰打得並不漂亮，席次僅有51席沒過半，不少人都認為這是民意給出的警惕，如果未來4年再不好好做，2028年賴清德的連任之路將遭受最大挑戰。