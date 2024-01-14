別被白天太陽騙！今明「跌破10度」區域曝 入冬第2波寒流在路上
今（14）日白天台灣各地及外島晴到多雲，氣溫普遍高於攝氏20度，不過中央氣象局仍發布「低溫特報」，今晚至明（15）日清晨，「輻射冷卻」效應明顯，新竹、苗栗將有攝氏10度以下的低溫，明後兩天東北季風增強，大台北、東半部也要留意較大雨勢，此外，週六（1月20日）將有一波較強冷空氣抵達，不排除達寒流等級，最冷的時間點將會落在下週一（1月22日）前後。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠表示，今日白天太陽加溫明顯，西半部高溫來到攝氏24至26度、東半部攝氏23至24度，但入夜後也降溫快速，一直到明天清晨，新竹及苗栗局部地區有攝氏10度以下氣溫。北台灣溫度也會因東北季風增強稍降，從今天攝氏25度降至攝氏20至21度，中南部變化不大。
曾昭誠指出，因東北季風增強，北部、東半部明天開始將會轉雨，尤其桃園以北、宜蘭降雨範圍廣，竹苗及花東較局部，宜蘭、大台北山區、東半部有局部較大雨勢發生機率，週二（1月16日）開始，整體雨勢會慢慢趨緩，週三至週五（1月17日至1月19日）東北季風減弱、水氣不多，東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，各地氣溫逐日回升。
曾昭誠提醒，目前天氣預報來看，週六將會有更強的東北季風南下，屆時全台降溫會更明顯，週六晚上至下週日（1月21日）最低溫約落在攝氏15度，而最冷的時間點可能落在下週一前後，冷空氣強度不排除達寒流等級，不過後期預報仍有調整空間，本週還要持續觀察。