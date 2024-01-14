統神轟柯文哲「最大戰犯」！痛批這人做假民調：四年後絕不再受騙
2024總統大選順利落幕，民進黨賴清德、蕭美琴組合成功當選新任正副總統，而選前在網路上聲勢最為浩大的柯文哲，最終獲得369萬多票，排名第三。結果出爐後也讓知名實況主亞洲統神痛批柯文哲就是最大戰犯，氣憤表示自己遭「假民調」所騙，更不斷強調，自己四年以後絕對不再投柯文哲。
記者潘毅／綜合報導
昨（13）日總統大選開票結果出爐後，統神就在YouTube 上開台，更在標題上打上「四年後 絕不再受騙」，隨後開始吐露自己關票過程的心得。首先是柯文哲發表的敗選感言中提到「下次我一定會執政，贏回這個國家」，讓統神忍不住痛批「不要再講什麼藍綠夾殺、民眾黨4年以後有機會」、「下次不會再投柯了。他出來選我一定幹他到死」、「柯出來選，我會全力幫國民黨的人站台」等字句。
統神提到，自己也被選前民調所誤導，更點名黃珊珊製作假民調騙人，「柯文哲當時不願意當副的也就算了，但你不能做假民調騙人，黃珊珊、陳智菡趕快出來道歉」。統神還指出，統媽「黃老師」選前就預估柯文哲「只會有 25、26% 得票率」，統神當下還不以為意，沒想到開票結果出爐，柯文哲真的 26%，「就算33%的侯友宜讓 6% 都贏不了」。
隨後統神媽媽「黃老師」也進入直播中與統神對談，更直接點出關鍵「藍白不合那一刻就注定輸了」，還提到柯文哲選前之夜的凱道盛況，「那上面人很稀疏，你們年輕人講話就是誇張，只有你們一窩蜂，好的人沒有多好，笨的人也沒有多笨」。