面試官愛問「為何想來我們公司」！正解超多人回錯：難怪不會錄取

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「為什麼想要應徵這個工作？就是賺一份微薄薪資付帳單啊！為什麼想來我們公司上班？你們公司不就是剛好有缺這個職位你才開職缺嗎......兩者不都是對等的東西，為什麼還要問這種問題，每次聽到都很想反問回去」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「同感…很想直接回是你們人資請我來面試的」、「真的完全不懂這題的意思....」、「之前直接說薪資福利比較好，直接沒有下文」、「專業度高的職位反而不會問這種問題，會問這個問題表示同期跟你競爭的人非常多，你的回答就會變得更重要」、「其實越是基本題，越能回答得好的人，就會讓人覺得有認真看待這個面試」。
事實上，過去104人力銀行就也有討論過相關的問題，表示當面試官問到「為何前來應徵時」，如果是回答「公司福利好、環境佳、離家近」等等問題，可能會讓面試官認為，你和其他的求職者們都差不多，在乎的只是「擁有這些條件」的公司，而不一定是「我們這家公司」，那樣對公司並沒有認同感，很可能你隨時都可能離開，面試官自然不愛錄取這種人。
至於被問到「為何想來我們公司上班」的問題，應該怎麼回答呢？其實應該是要先了解該公司的特質、工作型態，找出自己的特長能為這間公司「有什麼貢獻」、以及在公司內有什麼「學習成長」的地方，那些關於「錢多事少離家近」的心理評估，可千萬不要真的誠實的說出口，因為都很可能成為「不予錄取」的關鍵答案。