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面試官愛問「為何想來我們公司」！正解超多人回錯：難怪不會錄取

▲許多上班族已經準備好要年後轉職，到時候又要重回面試官前接受審問。（示意圖／取自Pexels）
▲許多上班族已經準備好要年後轉職，到時候又要重回面試官前接受審問。（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

接下來再過不到一個月就要過年，不少公司行號開始辦尾牙、發年終，也意味著有許多上班族已經準備好要年後轉職！到時候又要重回面試官前接受拷問。然而每當我們去面試的時候，面試官總是非常喜歡問「為何想要來到我們公司？」這一題，不少人的回應都因為太過誠實，在面試官心中留下「積極度不夠」、「不了解公司」等，而導致錄取機會大幅度降低！

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一名網友在PTT貼文指出我真的覺得面試讓人最無言的問題就是，『為什麼想來我們公司上班』或者是『為什麼想應徵這個工作』，這種問題對設計類、創意類、跑新聞的職位或者高階管理人員比較有差，但是絕大部分的職務，不管是內勤行政甚至是外勤業務、服務生等等，到哪家公司不都是一樣的工作嗎？」

▲一名日本男子為了追求夢想成為社會運動者，選擇進入國際人權團體工作，沒想到工作辛苦不提，月薪竟還只有8萬元日幣，讓他感到痛苦不已，成了高學歷難民。（示意圖，非當事照／Pexels）
▲網友討論「不懂為什麼面試時，總是有許多面試官喜歡問『為何想來我們公司』」。（示意圖，非當事照／Pexels）
為什麼想要應徵這個工作？就是賺一份微薄薪資付帳單啊！為什麼想來我們公司上班？你們公司不就是剛好有缺這個職位你才開職缺嗎......兩者不都是對等的東西，為什麼還要問這種問題，每次聽到都很想反問回去」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「同感…很想直接回是你們人資請我來面試的」、「真的完全不懂這題的意思....」、「之前直接說薪資福利比較好，直接沒有下文」、「專業度高的職位反而不會問這種問題，會問這個問題表示同期跟你競爭的人非常多，你的回答就會變得更重要」、「其實越是基本題，越能回答得好的人，就會讓人覺得有認真看待這個面試」。

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲面試被問到「為何想來我們公司上班」時，切記那些關於自己私人的心理評估不要成為答案！（示意圖／取自unsplash）
事實上，過去104人力銀行就也有討論過相關的問題，表示當面試官問到「為何前來應徵時」，如果是回答「公司福利好、環境佳、離家近」等等問題，可能會讓面試官認為，你和其他的求職者們都差不多，在乎的只是「擁有這些條件」的公司，而不一定是「我們這家公司」，那樣對公司並沒有認同感，很可能你隨時都可能離開，面試官自然不愛錄取這種人。

至於被問到「為何想來我們公司上班」的問題，應該怎麼回答呢？其實應該是要先了解該公司的特質、工作型態，找出自己的特長能為這間公司「有什麼貢獻」、以及在公司內有什麼「學習成長」的地方，那些關於「錢多事少離家近」的心理評估，可千萬不要真的誠實的說出口，因為都很可能成為「不予錄取」的關鍵答案。


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