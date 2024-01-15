YouTuber黃大謙「低調當選務被巧遇」！打工畫面曝光　網友狂讚

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隨後黃大謙也轉發該限時動態承認「謝謝，這是我今天打工唯一留下的影像紀錄」讓網友笑翻表示「一直以為公務員才能擔任選務人員，剛剛查了一下，熱心民眾也可以擔任，YouTuber是不是不好做了？還要出來兼差好辛苦XD」。
貼文曝光後，不少網友也非常驚訝「果然YouTuber難賺了吧！正港打工畫面流出」、「之前我也當過，真的辛苦錢，從早上7點忙到晚上7點不說，大家都在找簡單的工作做，到要開票時，在討論要誰唸時就推年輕人來唸，我當天真的唸到燒聲」、「低調參與民主政治，真的是超棒的」、「大謙真的有夠讚！看他的牌子應該是監察員的工作，辛苦了」、「現在2/3是民眾，1/3才是公務員，選務沒有一般人想像的好做」。
事實上，選務人員其實一般民眾都可以報名參與，報名條件就是具有我國國籍且年滿18歲者的大專院校學生、公教人員及一般民眾，以及在中華民國設有戶籍（大陸地區人民設籍須滿10年）的新住民，一般當日薪水落在2200元至2400元不等，不過像是「主任管理員（必須為現任公教）」或者是「主任監察員（必須為現任公教或曾任公教）」的職位，就有其他不同的條件，下回2026年九合一大選有興趣的人，也可以報名參加看看哦！
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