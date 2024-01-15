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YouTuber黃大謙「低調當選務被巧遇」！打工畫面曝光　網友狂讚

▲YouTuber黃大謙低調擔任選務人員，被民眾巧遇拍下。（圖/Dcard）
▲YouTuber黃大謙低調擔任選務人員，被民眾巧遇拍下。（圖/Dcard）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選上週末順利圓滿落幕，不少年輕人都返鄉投票，也有許多人投身擔任選務人員當中，然而就有網友分享，自己去投票的時候，巧遇YouTuber黃大謙，發現他相當低調的參與民主政策，在擔任選務人員，讓不少網友紛紛回應「正港打工畫面流出」！

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網友日前在「Dcard」貼文指出「黃大謙居然跑去當選務人員！」只見照片中可以看到，黃大謙身穿灰色連帽上衣、戴口罩，整個裝扮相當的低調，不過仍然被眼尖的民眾發現，從投票所門外拍攝他的身影，在IG限時動態寫下「這個人真的超像黃大謙的啦！」

隨後黃大謙也轉發該限時動態承認「謝謝，這是我今天打工唯一留下的影像紀錄」讓網友笑翻表示「一直以為公務員才能擔任選務人員，剛剛查了一下，熱心民眾也可以擔任，YouTuber是不是不好做了？還要出來兼差好辛苦XD」。

▲黃大謙低調擔任選務人員被民眾捕捉，幽默轉發表示「這是我今天唯一的影像紀錄」。（圖/Dcard）
▲黃大謙低調擔任選務人員被民眾捕捉，幽默轉發表示「這是我今天打工唯一的影像紀錄」。（圖/Dcard）
貼文曝光後，不少網友也非常驚訝「果然YouTuber難賺了吧！正港打工畫面流出」、「之前我也當過，真的辛苦錢，從早上7點忙到晚上7點不說，大家都在找簡單的工作做，到要開票時，在討論要誰唸時就推年輕人來唸，我當天真的唸到燒聲」、「低調參與民主政治，真的是超棒的」、「大謙真的有夠讚！看他的牌子應該是監察員的工作，辛苦了」、「現在2/3是民眾，1/3才是公務員，選務沒有一般人想像的好做」。

事實上，選務人員其實一般民眾都可以報名參與，報名條件就是具有我國國籍且年滿18歲者的大專院校學生、公教人員及一般民眾，以及在中華民國設有戶籍（大陸地區人民設籍須滿10年）的新住民，一般當日薪水落在2200元至2400元不等不過像是「主任管理員（必須為現任公教）」或者是「主任監察員（必須為現任公教或曾任公教）」的職位，就有其他不同的條件，下回2026年九合一大選有興趣的人，也可以報名參加看看哦！

▲選務人員其實也開放一般民眾報名擔任，僅有部分職位需要有現任公職或曾任公職的需求。（圖／NOWnews資料照）
▲選務人員其實也開放一般民眾報名擔任，僅有部分職位需要有現任公職或曾任公職的需求。（圖／NOWnews攝影中心）

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