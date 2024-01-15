面試官愛問「為何想來我們公司」！正解超多人回錯：難怪不會錄取

兒子德德被封「台灣車銀優」！鄭運鵬傻眼再發聲　2萬人朝聖笑翻

▲鄭運鵬挑戰連任立委失利，但是陪同爸爸拜票的兒子德德卻一夕之間爆紅，高顏值甚至被封為「台灣車銀優」。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬挑戰連任立委失利，但是陪同爸爸拜票的兒子德德卻一夕之間爆紅，高顏值甚至被封為「台灣車銀優」。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

2024年大選結果出爐，民進黨桃園第1選區立委候選人鄭運鵬爭取3度連任失利，也高風度的感謝競選團隊等人，然而雖然鄭運鵬落選，但是陪同爸爸拜票的兒子德德卻一夕之間爆紅，高顏值甚至被封為「台灣車銀優」，讓鄭運鵬哭笑不得，由於兒子德德討論度太高，鄭運鵬還不甘心的發文表示「可以尊重一下鄭運鵬本人嗎？」貼文引來超過2萬人朝聖笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭運鵬過去在九合一大選時，就帶著兒子「德德」一起上街去謝票，當時候就有人提到兒子的高顏值，引起話題，結果這次立委選舉，鄭運鵬又帶著兒子上街拜票，經過2年的成長，兒子德德帥度又更上一層樓，被路上選民拍照上傳到社群網站，結果一夕爆紅，追蹤數只花了一個晚上就超過老爸鄭運鵬，甚至還被封為「台版車銀優」，希望德德可以進軍演藝圈、原地出道。

▲鄭運鵬兒子IG粉絲數一夜激增，傳出經紀人搶簽約，父親發聲。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
▲鄭運鵬兒子IG粉絲數一夜激增，傳出經紀人搶簽約，不少人跪求原地出道。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
結果立委選舉結果出爐，鄭運鵬爭取3度連任失利，沒想到不僅沒人關心，不少網友還跑到鄭運鵬的臉書上面詢問「所以我說德德呢？」、「岳父好，不好意思，想請問哪邊可以合八字」、「岳父辛苦了！不過我老公你有看到他嗎？」、「那個...德德的爸爸你好，想來你的版面看看有沒有德德的身影」。

加上又有瘋傳有許多經紀人準備開搶兒子德德，讓他進軍演藝圈的消息，近幾日兒子的聲量可以說是完全大過鄭運鵬，讓鄭運鵬傻眼發文表示「搜尋引擎可以尊重一下鄭運鵬本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容？」意指自己敗選的相關內容都還不及兒子的高顏值。

▲▼德德是鄭運鵬的獨生子。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書、IG）
▲德德是鄭運鵬的獨生子，17歲高顏值的長相，最近討論度遠勝老爸，粉絲數也一夜超越鄭運鵬。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）
貼文引來超過2.2萬人按讚朝聖「我真的快笑死了，但還是謝謝您生了這麼帥的兒子造福大家」、「好啦！其實鄭運鵬也真的是帥，基因真的不錯」、「笑死我了，跟自己兒子不要吃味好嗎XD」、「原來您是鄭運鵬啊？我以為您是德德的爸爸哈哈哈哈」、「請問德德是否角逐下一屆里長或議員哈哈哈哈」、「演算法入侵，鵬鵬發文2分鐘我就觸及了，德德交出來！」

事實上，如果你在臉書上面搜尋東西的時候，通常臉書會推薦你檢索的項目，告知用戶現在「什麼關鍵字人氣最高」，結果記者實測打上「鄭運鵬」三個字，鄭運鵬只跳出私人臉書跟粉專，但是往下看「鄭運鵬的兒子」、「鄭運鵬兒子IG」兩個關鍵字被標記「目前人氣最高」，也難怪鄭運鵬不平衡，讓許多網友全部笑翻了！

▲在臉書上搜尋鄭運鵬三個字，會發現「鄭運鵬的兒子」、「鄭運鵬兒子IG」是目前人氣最高的話題，而鄭運鵬本人則沒有被標註！（圖/臉書）
▲在臉書上搜尋鄭運鵬三個字，會發現「鄭運鵬的兒子」、「鄭運鵬兒子IG」是目前人氣最高的話題，而鄭運鵬本人則沒有被標註！（圖/記者張嘉哲翻攝）

更多「2024立委開票」相關新聞。

鄭運鵬進過演員訓練班！年輕模樣不輸帥兒德德　逛街曾被星探看上

鄭運鵬「桃園車銀優」兒子太帥！11年前萌樣曝光　曾是防疫代言人

鄭運鵬神帥兒子IG漲粉50倍、登熱搜！傳經紀人開搶　老爸嚴肅發聲

YouTuber黃大謙「低調當選務被巧遇」！打工畫面曝光　網友狂讚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選