兒子德德被封「台灣車銀優」！鄭運鵬傻眼再發聲　2萬人朝聖笑翻

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結果立委選舉結果出爐，鄭運鵬爭取3度連任失利，沒想到不僅沒人關心，不少網友還跑到鄭運鵬的臉書上面詢問「所以我說德德呢？」、「岳父好，不好意思，想請問哪邊可以合八字」、「岳父辛苦了！不過我老公你有看到他嗎？」、「那個...德德的爸爸你好，想來你的版面看看有沒有德德的身影」。
加上又有瘋傳有許多經紀人準備開搶兒子德德，讓他進軍演藝圈的消息，近幾日兒子的聲量可以說是完全大過鄭運鵬，讓鄭運鵬傻眼發文表示「搜尋引擎可以尊重一下鄭運鵬本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容？」意指自己敗選的相關內容都還不及兒子的高顏值。
貼文引來超過2.2萬人按讚朝聖「我真的快笑死了，但還是謝謝您生了這麼帥的兒子造福大家」、「好啦！其實鄭運鵬也真的是帥，基因真的不錯」、「笑死我了，跟自己兒子不要吃味好嗎XD」、「原來您是鄭運鵬啊？我以為您是德德的爸爸哈哈哈哈」、「請問德德是否角逐下一屆里長或議員哈哈哈哈」、「演算法入侵，鵬鵬發文2分鐘我就觸及了，德德交出來！」
事實上，如果你在臉書上面搜尋東西的時候，通常臉書會推薦你檢索的項目，告知用戶現在「什麼關鍵字人氣最高」，結果記者實測打上「鄭運鵬」三個字，鄭運鵬只跳出私人臉書跟粉專，但是往下看「鄭運鵬的兒子」、「鄭運鵬兒子IG」兩個關鍵字被標記「目前人氣最高」，也難怪鄭運鵬不平衡，讓許多網友全部笑翻了！
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