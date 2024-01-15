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總統開票爆瑕疵求驗票！選民氣：藍白為何這麼安靜　內行揭真相

▲2024總統大選上週末順利落幕，由民進黨賴清德、蕭美琴組合拿下558萬餘票、得票率超過4成勝選。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲2024總統大選上週末順利落幕，由民進黨賴清德、蕭美琴組合拿下558萬餘票、得票率超過4成勝選。（示意圖／NOWnews攝影中心）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選上週末順利落幕，由民進黨賴清德、蕭美琴組合拿下558萬餘票、得票率超過4成勝選，不過在選後，網路社群上面充斥許多投開票所有「開票程序、瑕疵」的問題，讓不少人要求應該重新驗票。但也有網友不懂的表示「開票瑕疵都有明確的證據跟影片，為什麼藍白都沒人出來喊要驗票？」貼文引起廣大迴響。

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在總統大選結束之後隔天，在社群平台上瘋傳了許多投票開所有開票瑕疵、程序不對的影片，不少柯文哲的支持者大喊「這是在作票」，要求應該要重新驗票才對。而網紅愛莉莎莎也在IG限動瘋狂轉發，還寫下「我輸得起，但因為作票才輸，我真的無法喔…」等語，結果被事實查核中心查證逐一解釋打臉，中選會也出面表示「網路上流傳的影片，很多僅為片段或經過剪輯，意在誣指中選會作票、蓄意煽動對立情緒，請民眾勿聽信及散布」，後續愛莉莎莎也道歉表示自己「言詞過當」。

▲有投開票所被指控像是「亮票沒好好亮」、「先整理選票才開票」等等情況，都被質疑開票程序有問題。（圖/愛莉莎莎IG）
▲有投開票所被指控像是「亮票沒好好亮」、「先整理選票才開票」等等情況，都被質疑開票程序有問題。（圖/愛莉莎莎IG）
就有網友在「Dcard」發文表示「開票程序不對跟瑕疵，有些影片看上去就是真的喊1號畫在2號啊，也真的有開票人數跟領票人數不同的問題，本來就可以檢討開票流程，很多人說開票流程有問題不等於作票，那為什麼需要符合開票流程？最讓人意外的是，都只有柯文哲支持者在抱不平、要求重新驗票，藍白為何都沒人出來講驗票的事情？」

貼文曝光後，就有內行人出面解答「因為輸200萬票，怎麼驗都輸好嗎.....」、「我只能說，白的粉絲不要真的輸不起，藍的都沒講話了，第三名的喊什麼驗票」、「會說要驗票的，只能說是第一次參與政治，知道驗票有門檻嗎？輸兩百萬要驗什麼票啊？說出去笑死人」、「有人說驗票柯文哲會贏，拜託，不僅選務人員組成很多相互不認識，驗票也是需要門檻的好嗎？」

▲2024投票示意圖。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲網友不解為何藍白都沒人出來喊要驗票，內行人則解答「驗票其實需要門檻」，且必須為次高票者。（示意圖／NOWnews攝影中心）
事實上，台灣大選的驗票制度有相關規定，並不是隨便都能申請驗票，根據「總統副總統選舉罷免法」63-1條規定，得票最高與次高有效票數相差千分之3以內，次高票者就可以在7天內向高等法院聲請查封「全部」或「部分」選舉人名冊及選票，重新計票。每票得繳保證金3元，高院應該在40天完成重新計票，並且通知中選會，中選會則須於7天內重新審定選舉結果，撤銷或重行公告，若結果改變，發還保證金；結果未變，保證金不發還。

舉例來說，2018年台北市長選舉，國民黨丁守中最後開票以3254票輸給尋求連任的柯文哲，而當年台北市長選舉有效投票數為1,413,870人，千分之三大約是4241票左右，加上丁守中是次高票者，因此才可以聲請驗票，結果最後驗票結果出爐，丁守中反而輸更多，差距拉開至3567票。

▲丁守中2018年台北市長選舉時，輸給柯文哲3000多票，差距小於有效投票數千分之三，聲請驗票，結果輸更多票。（圖/NOWnews資料照）
▲丁守中2018年台北市長選舉時，輸給柯文哲3000多票，差距小於有效投票數千分之三，聲請驗票，結果輸更多票。（圖/NOWnews資料照）
回到這次的總統大選結果，賴蕭配得票558萬餘票，侯康配467萬餘票居次，最後則是柯盈配的369萬票；而總投票數是1404萬餘票，千分之三大約42144票，但是不要說柯文哲，連侯友宜都輸給賴清德91萬票，其實完全不符合驗票的相關資格，即便提起選舉無效訴訟，但在目前多個影片都已經被中選會、事實查核中心查證發現有諸多不實的情況下，勝訴的機率也非常的低。

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