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麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸買一送一！聯名Hello Kitty萌包裝

▲2024麥當勞新春「金迎招財薯來堡」1月17日回歸開賣！龍年聯名Hello Kitty打造限定包裝超萌拜年，紅豆派、阿里山雲霧單品咖啡也回歸，「買一送一」等吃貨資訊一次整理。（圖／台灣麥當勞提供）
▲2024麥當勞新春「金迎招財薯來堡」1月17日回歸開賣！龍年聯名Hello Kitty打造限定包裝超萌拜年，紅豆派、阿里山雲霧單品咖啡也回歸，「買一送一」等吃貨資訊一次整理。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2024麥當勞新春必吃的「金迎招財薯來堡」於1月17日回歸開賣！聯名Hello Kitty打造限定包裝，超萌拜年祝賀「金迎招財薯不盡」，在APP上加碼「抽獎5000元」麥當勞商品禮券！同步打造歡樂送限定「金迎招財全家餐」爽吃麥克雞塊，還有「金迎招財分享盒」搭配加購「買一送一」好康！人氣點心「紅豆派」也回歸，McCafé「阿里山雲霧單品咖啡」買二送一，最新吃貨資訊一次整理。

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📌麥當勞聯名Hello Kitty！新春「金迎招財薯來堡」回歸　分享盒加購買一送一
麥當勞1月17日至2月27日（或售完為止）回歸金迎招財堡系列，「金迎招財福堡（牛/雞）」放入大塊厚實的肉排，並裹上慢火熬煮的濃郁黑胡椒醬，搭配爽脆洋蔥，豐富又飽滿；「金迎招財薯來堡（牛/雞）」再豪華夾入早餐最受歡迎的「靈魂薯餅」，澎湃好運通通吃下肚。

▲「金迎招財薯來堡（牛/雞）」單點100元、經典套餐165元，「金迎招財福堡（牛/雞）」單點90元、經典套餐155元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「金迎招財薯來堡（牛/雞）」單點100元、經典套餐165元，「金迎招財福堡（牛/雞）」單點90元、經典套餐155元。（圖／台灣麥當勞提供）
由於麥當勞才剛漲價沒多久，《NOWnews今日新聞》也幫大家直接比價。對比去年麥當勞「金迎招財系列」售價，今年無論是漢堡單點、或經典套餐價格，都小漲5元。

▲2024龍年，麥當勞聯名Hello Kitty打造限定包裝，超萌拜年。（圖／台灣麥當勞提供）
▲2024龍年，麥當勞聯名Hello Kitty打造限定包裝，超萌拜年。（圖／台灣麥當勞提供）
2024龍年麥當勞聯名Hello Kitty打造超萌包裝，在堆滿大吉大利、幸運四葉草等象徵喜氣的福運滿堆中，Hello Kitty手抓金幣與蝴蝶結探出頭來，跟大家拜年招財！聯名包裝餐點有金迎招財薯來堡、金迎招財福堡、紅豆派、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋。同步回歸新春限定的「金迎招財分享盒」，還可享加購指定飲品「買一送一」優惠；以及歡樂送限定的「金迎招財全家餐」，爽吃麥克雞塊。

▲甜蜜「紅豆派」也換上Hello Kitty限定包裝回歸，單點39元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲甜蜜「紅豆派」也換上Hello Kitty限定包裝回歸，單點39元。（圖／台灣麥當勞提供）
📌甜蜜「紅豆派」、阿里山雲霧單品咖啡也回歸！呷甜甜過好年
麥當勞人氣爆棚的甜點「紅豆派」同步於1月17日起限期開賣、售完為止，酥脆派皮包裹濃醇綿密的紅豆餡，一口咬下、吃得到暖呼呼的紅豆香氣！這次也有Hello Kitty限定包裝，Hello Kitty手拿紅豆和蝴蝶結的特別造型，有夠可愛。

一起回歸的還有麥當勞McCafé「阿里山雲霧單品咖啡」，採用全台唯一通過「雨林聯盟認證」的咖啡豆，滿足咖啡控。1月17日至1月19日，在LINE官方帳號，可享隨買店取優惠限量「買二送一」優惠。

▲麥當勞新春回歸「金迎招財薯來堡」，APP加碼抽獎「5000元商品禮券」。（圖／翻攝自麥當勞APP）
▲麥當勞新春回歸「金迎招財薯來堡」，APP加碼抽獎「5000元商品禮券」。（圖／翻攝自麥當勞APP）
📌麥當勞APP加碼抽獎「5000元商品禮券」
1月17日至1月21日，使用麥當勞APP金迎招財薯來堡套餐嚐鮮優惠券，可享「折價10元」隱藏優惠，再享加碼抽獎「5000元麥當勞商品禮券」資格，預計將抽出共計20名幸運兒。

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獨／麥當勞xHello Kitty「金迎招財薯來堡」回歸！抽獎5000元禮券

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