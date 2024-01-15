麥當勞「金迎招財薯來堡」回歸買一送一！聯名Hello Kitty萌包裝

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞1月17日至2月27日（或售完為止）回歸金迎招財堡系列，「金迎招財福堡（牛/雞）」放入大塊厚實的肉排，並裹上慢火熬煮的濃郁黑胡椒醬，搭配爽脆洋蔥，豐富又飽滿；「金迎招財薯來堡（牛/雞）」再豪華夾入早餐最受歡迎的「靈魂薯餅」，澎湃好運通通吃下肚。
由於麥當勞才剛漲價沒多久，《NOWnews今日新聞》也幫大家直接比價。對比去年麥當勞「金迎招財系列」售價，今年無論是漢堡單點、或經典套餐價格，都小漲5元。
2024龍年麥當勞聯名Hello Kitty打造超萌包裝，在堆滿大吉大利、幸運四葉草等象徵喜氣的福運滿堆中，Hello Kitty手抓金幣與蝴蝶結探出頭來，跟大家拜年招財！聯名包裝餐點有金迎招財薯來堡、金迎招財福堡、紅豆派、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋。同步回歸新春限定的「金迎招財分享盒」，還可享加購指定飲品「買一送一」優惠；以及歡樂送限定的「金迎招財全家餐」，爽吃麥克雞塊。
📌甜蜜「紅豆派」、阿里山雲霧單品咖啡也回歸！呷甜甜過好年
麥當勞人氣爆棚的甜點「紅豆派」同步於1月17日起限期開賣、售完為止，酥脆派皮包裹濃醇綿密的紅豆餡，一口咬下、吃得到暖呼呼的紅豆香氣！這次也有Hello Kitty限定包裝，Hello Kitty手拿紅豆和蝴蝶結的特別造型，有夠可愛。
一起回歸的還有麥當勞McCafé「阿里山雲霧單品咖啡」，採用全台唯一通過「雨林聯盟認證」的咖啡豆，滿足咖啡控。1月17日至1月19日，在LINE官方帳號，可享隨買店取優惠限量「買二送一」優惠。
📌麥當勞APP加碼抽獎「5000元商品禮券」
1月17日至1月21日，使用麥當勞APP金迎招財薯來堡套餐嚐鮮優惠券，可享「折價10元」隱藏優惠，再享加碼抽獎「5000元麥當勞商品禮券」資格，預計將抽出共計20名幸運兒。
📌肯德基買一送一！加1元多一件優惠 「5塊炸雞蛋撻桶」套餐299元
肯德基1月12日起至1月26日，祭出尾牙「買一送一」優惠！玉米濃湯(大)、百事可樂(中)都能「買一送一」，上校雞塊「買4送4」！除了划算66元開吃下午茶套餐，還有優惠代碼「40558」爽吃「5炸雞+2蛋撻+2綠茶」299元、優惠代碼「40451」開嗑「咔啦脆雞 x 5＋無糖茉莉綠茶(小) x 2」特價269元好康；使用「預訂快取」還能「加1元多一件」蛋撻或炸雞。