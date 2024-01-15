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7-11福袋「299元變99元」！內行買法賺爆不藏了　購買管道大公開

▲7-11推出2024新春福袋，今年同樣是跟多款IP聯名，價位從299元到1699元都有，一開賣好評不斷。（圖／記者葉政勳攝）
▲7-11推出2024新春福袋，今年同樣是跟多款IP聯名，價位從299元到1699元都有，一開賣好評不斷。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

每年到了新年的時候，台灣四大超商都會推出新春福袋，今年全家率先開賣，龍年福袋一袋249元，可以抽賓士等大獎；而7-11則是在10號開賣，今年同樣是跟多款IP聯名，價位從299元到1699元都有，一開賣好評不斷，因為7-11的外包裝通常都是包包或者是行李箱、保冷袋等可以再繼續使用的東西，加上又跟IP聯名，CP值非常高。然而，近日就有內行人出面表示「7-11福袋有方法可以99元買到！真的太賺了啦」。

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許多網友在臉書社團「7-11全家各超商新品區」貼文指出「真的太划算了.....7-11福袋一個才99元，大家快點去買」「最近很多人說使用Foodomo買7-11福袋可以折價兩百元，結果實際去買真的可以！我們家買了2袋，一袋才99元就有超可愛的包包，還可以抽獎真的好划算！大家快點去試試看」。

▲網友分享利用外送平台「foodomo」以99元的價格，買到7-11聯名IP的福袋，超級划算！（圖/7-11全家新品分享區）
▲網友分享利用外送平台「foodomo」以99元的價格，買到7-11聯名IP的福袋，超級划算！（圖/7-11全家新品分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭哭我已經買了啦！怎麼現在才公開啦」、「天阿！我還沒買，賺到了」、「一個才99元也太便宜了吧」、「99元可以買到聯名袋子又有零食餅乾還有抽獎券，真的超賺」、「請問可以公布完整的操作流程嗎？好想買」、「去哪裡使用啊？也太便宜了吧」。

事實上，該網友這個「299元福袋變成99元」是使用本土外送平台「Foodomo」所購買，其母公司就是統一超商！只要你是新用戶輸入推薦碼之後就可現折100元，加上如果你是經常去超商消費又是OPENPOINT的會員的話，累積點數就能以1點折抵2元，最高折價50點，也就是100元，因此就下單299元的福袋只需要花費99元，超級划算。

▲7-11今年的開運金喜福袋今（10）日正式開賣，不少門市貨運量都相當充足，不過熱銷款還是非常難搶。（圖/7-11全家超商新品分享區）
▲7-11今年的開運金喜福袋（10）日正式開賣，最近出現使用外送平台就能折價200元的內行買法。（圖/7-11全家超商新品分享區）
《NOWnews》記者因為過去也沒使用過外送平台「Foodomo」，因此也是新用戶可以享用優惠，操作流程就是先到APP下載「Foodomo」，接著打開之後選擇「7-11」，就可以選擇住家附近的門市，查看各間門市的福袋數量以及款式有哪些。

記者實測之後選擇了7-11這次499元的咖波25L大收納籃+地墊的福袋，點選之後可以選擇「自取」或者「外送」，點進去之後到社團有許多人提供「推薦碼」，只要輸入之後就可以折抵100元，而我同時也是OPENPOINT的會員，累積點數超過50點，可以折抵100元，選擇外送費只要5元，等於原價499元的福袋，最後我只花304元就買到，真的超級划算！

▲記者實際操作「Foodomo」APP訂購7-11福袋成功，完美折價200元，購買499元福袋包括外送費只要304元，真的很划算。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲記者實際操作「Foodomo」APP訂購7-11福袋成功，完美折價200元，購買499元福袋包括外送費只要304元，真的很划算。（圖/記者張嘉哲翻攝）
不過要特別注意的是，門市的現貨數量有限，如果該家門市的福袋售完，那麼在「Foodomo」上面並不會看到福袋喔！就必須要更換門市另行挑選，如果下單之後發現庫存不足，導致無法出貨時，平台則會以退還款項處理，APP上面都寫得非常清楚哦！喜歡7-11福袋的人趕快把握優惠買起來！

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