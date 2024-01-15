7-11福袋「299元變99元」！內行買法賺爆不藏了　購買管道大公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「哭哭我已經買了啦！怎麼現在才公開啦」、「天阿！我還沒買，賺到了」、「一個才99元也太便宜了吧」、「99元可以買到聯名袋子又有零食餅乾還有抽獎券，真的超賺」、「請問可以公布完整的操作流程嗎？好想買」、「去哪裡使用啊？也太便宜了吧」。
事實上，該網友這個「299元福袋變成99元」是使用本土外送平台「Foodomo」所購買，其母公司就是統一超商！只要你是新用戶輸入推薦碼之後就可現折100元，加上如果你是經常去超商消費又是OPENPOINT的會員的話，累積點數就能以1點折抵2元，最高折價50點，也就是100元，因此就下單299元的福袋只需要花費99元，超級划算。
《NOWnews》記者因為過去也沒使用過外送平台「Foodomo」，因此也是新用戶可以享用優惠，操作流程就是先到APP下載「Foodomo」，接著打開之後選擇「7-11」，就可以選擇住家附近的門市，查看各間門市的福袋數量以及款式有哪些。
記者實測之後選擇了7-11這次499元的咖波25L大收納籃+地墊的福袋，點選之後可以選擇「自取」或者「外送」，點進去之後到社團有許多人提供「推薦碼」，只要輸入之後就可以折抵100元，而我同時也是OPENPOINT的會員，累積點數超過50點，可以折抵100元，選擇外送費只要5元，等於原價499元的福袋，最後我只花304元就買到，真的超級划算！
不過要特別注意的是，門市的現貨數量有限，如果該家門市的福袋售完，那麼在「Foodomo」上面並不會看到福袋喔！就必須要更換門市另行挑選，如果下單之後發現庫存不足，導致無法出貨時，平台則會以退還款項處理，APP上面都寫得非常清楚哦！喜歡7-11福袋的人趕快把握優惠買起來！