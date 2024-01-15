施明德肝癌過世！吳孟達、蔡頭也不敵肝癌 安鈞璨僅撐2周就離世
民進黨前主席施明德今（15）日凌晨因肝癌於台北榮總逝世，享年83歲。而肝癌因早期沒有症狀，又被稱作「沉默的殺手」，據衛生福利部最新統計，肝癌為全國十大癌症死因率第2，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，其中就包含不少知名影視明星，男星安鈞璨2015年就因肝癌病逝，從得知肝癌末期到死亡僅撐兩周，還有5位名人也都不敵肝癌離世。
記者賴禹妡／綜合報導
衛生福利部國民健康署網站上指出，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，依據衛福部111年國人死因統計，慢性肝病及肝硬化為全國男性主要死因的第10位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。
🟡《殭屍道長》林正英1997年肝癌病逝
港星林正英憑藉《殭屍道長》鬼片系列紅遍全亞洲，但他1997年末正籌備拍攝《殭屍道長III》時，卻發現自己罹患肝癌，並入院治療，最終於同年11月8日病逝，享年45歲。
🟡前「可米小子」安鈞璨2015年肝癌病逝
前「可米小子」成員安鈞璨，2015年6月1日凌晨因肝癌引發大量胃出血病逝，享年31歲，帥氣身影讓後人思念無比，與他情同姊弟的女星安以軒更是每逢忌日、冥誕必定發文追悼。安鈞璨友人透露，安鈞璨到醫院檢查時得知肝癌末期，醫師當時宣告生命只剩兩個月，沒想到他僅撐兩周就過世，死訊震撼各界。
🟡「最強綠葉」吳孟達2021年肝癌病逝
港星吳孟達有「最強綠葉」之稱，他2021年2月27日因肝癌病逝，享壽70歲。吳孟達2020年底即發現罹患肝癌，原本打算做完手術後進入化療階段，最終卻因癌細胞擴散、多重器官衰竭，不敵病魔而離世。
🟡「一代象」王光輝2021年肝癌病逝
兄弟象「一代象」球星王光輝，2021年8月30日因肝癌逝世，享年56歲。他是中信兄弟球員王威晨父親，更是球迷心中的「萬人迷」，過世消息令各界既震驚又惋惜。
🟡「秀場天王」蔡頭2021年肝癌病逝
蔡頭（蔡斯文）早期除了是《豬哥亮俱樂部》第一代主持人、紅極一時的秀場天王之外，也曾於1995年創辦紅頂藝人。蔡頭2021年11月底因肝癌末期住進醫院治療，12月底在雙和醫院病逝，享壽71歲。