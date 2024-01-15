蔡依林許瑋甯邱澤消失台綜！全跑去錄《理科太太》關鍵1原因曝光
曹西平曾3度拒上小S徐熙娣主持的《小姐不熙娣》，坦言今昔通告費價碼差異大難以適應，事實上現今許多藝人：蔡依林、張孝全、許瑋甯、邱澤、蔡康永都鮮少露臉綜藝節目，卻願意轉上《理科太太》YouTube等網路新平台曝光，原因包含不僅受眾年輕化，藉由網路的擴散宣傳效益也大幅提升，超越傳統電視節目。
記者黃雅琪／綜合報導
早年台灣綜藝節目《康熙來了》，在蔡康永與小S的幽默主持風格之下，深受年輕族群喜愛，當年更是台港澳藝人爭相錄製的節目之一，港星劉德華、曾志偉、吳君如、吳孟達；台灣藝人林志玲、蔡依林、羅志祥、楊丞琳，甚至時事熱門人物許純美、柯賜海也都參與過該節目錄製，創造收視率高點。
2016年1月14日《康熙來了》播出最後一集，劃下一個時代的完美句點；今非昔比，2022年小S獨挑大梁主持《小姐不熙娣》，時隔6年台灣演藝生態早就不如從前，不僅資深藝人曹西平因為「現在價碼難以適應」3度拒上該節目，曾錄過《康熙來了》的大咖藝人也都在台綜消失，但卻能看見他們去上《理科太太》YouTube平台，顯見觀眾收看習慣改變，也真正影響藝人的選擇。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道