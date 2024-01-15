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看窗外才知濕冷！她裝1家電「起床以為秋天」　眾激讚：輾壓暖氣

▲原PO堅持家中要裝地暖，當時還被一堆人勸退，但她某天冬天起床，發現地暖讓空氣溫暖又不乾燥，體感上還以爲在過秋天。（示意圖／取自Pixabay）
▲原PO堅持家中要裝地暖，當時還被一堆人勸退，但她某天冬天起床，發現地暖讓空氣溫暖又不乾燥，體感上還以爲在過秋天。（示意圖／取自Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

隨著冬天低溫到來，許多人拿出保暖家電及小物抗寒，就有一名網友分享，她買房後在設計裝潢時，就堅持家中要裝地暖，當時還被一堆人勸退，但她某天冬天起床，發現地暖讓空氣溫暖又不乾燥，體感上還以爲在過秋天，直到看窗外才得知外面是又濕又冷的天氣，讓她直呼好險有裝地暖，貼文曝光後，也引來網友大讚「地暖的舒適度真的輾壓暖氣」。 

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一名網友在PTT發文，她以「總算用到地暖了」為題，表示當初在設計房子裝潢時，她就想好要裝地暖設備，卻不斷被設計師及親友勸退，「說台灣靠冷暖氣機就好了，北部冷也沒冷幾個禮拜就春天了，住平地裝了根本裝心酸的」。 

但這次冬天台灣迎來冷空氣時，氣溫驟降，原PO起床卻以為是秋天，空氣溫暖又不乾燥，一看外面才知道是又濕又冷的天氣，讓她忍不住直言：「堅持自己喜歡的事物是不是很重要？」 

▲低溫下探6℃！室內幾度該開暖氣呢？重症醫學醫師黃軒提醒，室內外溫差5℃以上猝死風險增，溫差愈大愈危險，提醒若室內溫度超過20℃則不需要開暖氣。（圖／取自PhotoAC）
▲比起暖氣，原PO反而更堅持家裡要裝設地暖，並大讚冬天室內的空氣變得溫暖又不乾燥。（示意圖／取自PhotoAC）
貼文曝光後，一票人也贊同，「超好用，我覺得北海道也沒新竹冷」、「地暖的舒適度真的輾壓暖氣，一開暖氣我就狂咳，而且可以不用穿拖鞋」、「裝地暖也是我的夢想」。但也有人指出「裝地暖的錢不知道可以開多少年暖氣」、「那種取暖方式很沒經濟效益，空調的暖氣是靠熱量搬運的方式，效率比電生熱高好幾倍」。 

事實上，房市專家Sway曾於臉書專頁「Sway房市觀測站」分享，說明電費是民眾買房前容易遺漏的恐怖支出，若建商不肯支付瓦斯接管費，無論冬天還夏天電費都會很恐怖，更整理出6項導致家中電費高漲的家電，其中一樣就是地暖。Sway指出，部分人會在家裡地板下裝地暖和烤箱，雖然很舒適，但電費也令人「痛爽」。 

▲一名男子分享自己住屋處的2個月電費僅僅只要70元，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲房市專家Sway整理出6項導致家中電費高漲的家電，其中一樣就是地暖。（示意圖／取自Pixabay）

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