圭賢5月來台！4月、3月、1月南北都有SJ身影 ELF：錢包逐漸命危
南韓天團Super Junior（SJ）本月底將來台灣南下高雄開粉絲派對，除了團體，子團SJ-D&E東海、銀赫也將於3月造訪高雄參加櫻花季；SJ-L.S.S.利特、神童、始源則在4月20日來台；今（15）日圭賢也宣布舉辦亞洲巡迴演唱會，確定5月4日來到台北，這也是圭賢離開「SM娛樂」後，第一次以Antenna旗下藝人的身分隻身訪台會E.L.F.（粉絲名）。
記者陳雅蘭／綜合報導
圭賢將於3月舉辦巡迴演出，8日以首爾為首起跑，陸續造訪新加坡、香港、馬來西亞、日本、泰國、印尼，台北選在5月4日，詳細的活動時間、地點與售票資訊，有待主辦單位日後公告。
南北上半年幾乎每個月都能見到SJ各成員，團體利特、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢將於1月27日、28日到高雄巨蛋開唱；子團SJ-D&E東海、銀赫自立門戶後，3月24日將二度來台，參加「高雄櫻花季」；子團SJ-L.S.S.利特、神童、始源也確定4月20日來台；從1月到5月都能見到SJ各成員，粉絲從原本的開心到不知所措，笑喊：「2024年才過15天，台灣妹的錢包逐漸命危！」、「只放過我們過年那個月」、「沒想到真的這麼密集」。
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