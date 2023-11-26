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Super Junior高雄演唱會2萬張票「1分鐘賣完」　主辦回應是否加場

▲SUPER JUNIOR（SJ）明年1月27日、28日一連兩天將在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會。（圖／遠雄創藝）
▲SUPER JUNIOR（SJ）明年1月27日、28日一連兩天將在高雄巨蛋舉辦粉絲見面會。（圖／遠雄創藝）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團Super Junior（簡稱：SJ）距離上次全體來台，已是去年11月底的小巨蛋演出，相隔1年，SJ宣布明年1月27日、28日攻進南台灣，一連2天在「高雄巨蛋」舉辦粉絲見面會，門票今（26）日開賣，兩場2萬張票券1分鐘內完售，對於是否加場，主辦單位「遠雄創藝」表示「僅此2場」，呼籲歌迷可把握最後清票機會。

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▲《SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG》門票已完售。（圖／翻攝拓元售票系統）
▲《SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG》門票已完售。（圖／翻攝拓元售票系統）
《SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG》1月27日（晚間6點）、28日（下午4點）連兩天在高雄巨蛋舉行，票價為搖滾站區為6380元、座位區6380元、5880元、5380元、4880元、3880元（對號入座），門票今下午3點在「拓元售票系統」啟售，2萬張票券一開賣就在1分鐘內售罄，驗證SJ爆棚的人氣。

對於2場演出完售，SJ是否有望能跟去年11月一樣，在台一連3天跟老婆們（SJ對粉絲的暱稱）同歡？《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位「遠雄創藝」加場可能性，對方表示「僅此2場」，也提醒4點30分後會再開放未完成結帳的票劵，歌迷可把握機會搶購。

▲▼SJ相隔1年多，將於明年1月來台見粉絲。（圖／遠雄創藝）
▲▼SJ相隔1年多，將於明年1月來台見粉絲。（圖／遠雄創藝）
▲▼SJ相隔1年多，將於明年1月來台見粉絲。（圖／遠雄創藝）
 
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