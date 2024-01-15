前Google工程師破解威力彩！「必中包牌法」曝光　中獎機率100％

我是廣告 請繼續往下閱讀
Roger表示，威力彩最小的獎有兩種，分別為每注獎金100元台幣的普獎及玖獎，前者中獎條件為第一區及第二區各選中1個號碼；後者中獎條件則是第二區沒有中，但第一區對中3個號碼。他同時指出，威力彩總中獎機率是11.78％，等於平均每買8.5注會中一次獎。
Roger解答「怎麼做才能保證中獎」，也就是中任何獎都可以，至少要買幾注？他為此計算出包牌方法，就是「4個第2區數字各買3注，覆蓋18個第一區號碼，另外4個第二區數字各買4注，覆蓋剩下20個號碼」。Roger透露，這兩群數字間都很巧妙地彌補了彼此無法中獎的情況，並且他寫程式驗證過，這28注號碼確實可以覆蓋所有開獎情況。
Roger也提醒，若大家真的要拿這28組數字去投注，建議把兩區數字洗亂再投注，可以透過他自做的網站洗亂，但投注時要記得拿同一次產生的結果去投注，才能保有100％的中獎機率。Roger也做出這28注獎金與機率分佈圖，可以看出確實比隨機購買有更高機率能中小獎，但贏到的獎金期望值是不變的，只是犧牲中間一部分獎金，來讓小獎中獎機率提升，同時這個包牌方法中頭獎的機率也是不變的。
Roger還補充，無論是用多複雜的選號方法，買彩券的期望值多數情況下仍然是負的，也就是長期來說肯定虧錢，不買彩券通常才是期望值最高的選項，「我做這支影片的初衷單純是把威力彩的規則當成一個數學題目去解而已，並沒有叫大家一定要買28注的意思」。