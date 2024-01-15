曾靠「鳥屎」致富？諾魯狂挖礦落一貧如洗下場　為求生成洗錢天堂

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諾魯島上土地貧瘠，沒有天然水可以飲用，大多都得仰賴進口，這也讓在1798年來到此地的英國放棄佔領。不過有地質學家偶然發現，在諾魯島上有大量的磷酸鹽，幾乎80%的區域的的土地上都富含磷酸鹽。而磷酸鹽作為重要的化工原料，在化工化肥，食品加工，耐火材料等各個領域都有著重要作用。
諾魯被發現擁有全世界最豐富且品質最好的磷礦後，曾作為殖民地，被德國、澳洲、英國、紐西蘭、日本、中國等國家瘋狂開採，直至1968年，諾魯自澳洲獨立之後，島上人民對磷礦有了全部的控制權，豐富的磷礦出口，讓島上的居民靠著一夜致富。
雖然有說法指出，磷礦是靠著海鳥糞便堆積形成，不過據《外交部通訊》期刊指出，諾魯的磷礦是鳥糞堆積形成的說法，其實是誤傳，諾魯的磷礦是經由百萬年前海底微生物的沈積生成，不是源自鳥糞。
諾魯靠著磷礦出口賺了不少外匯，在1975年，諾魯的人均GDP高達3萬5700美元，是當時美國的五倍之多，更曾有著「太平洋上的科威特」的稱號。在擁有巨大財富之後，諾魯人民可說是以享受為第一，住房、交通、電力、電信都免費，教育、看醫生也都不需花錢，連所得稅都不用繳交，在那個年代的少見的彩色電視機、冰箱等家電成為諾魯家家戶戶的「標準配備」，甚至每家還有兩輛汽車，還為了搭飛機出遊修建了機場。
但「天降之財」不僅使得貪腐問題猖獗，自1990年開始，島上磷礦產量銳減，就算想要轉往發展農業，也由於過度開採導致生態環境遭到破壞，條件得天獨厚的漁業也沒有形成規模，作為一個四面環海的島國，諾魯的海產卻幾乎都是從澳洲進口。
再加上，諾魯政府對理財很不在行，不但沒有國內稅收，進口方面只對菸草、酒精飲料和汽車、摩托車徵稅，在人力資源、基礎建設也缺乏長期投資，過於單一的經濟，使諾魯的創收愈來愈艱難。
沒有磷礦就等於沒有經濟，諾魯在1999年，人均GDP掉到2929美元，不到顛峰時期的十分之一；在2005年，全島的失業率更高達90%。諾魯絞盡腦汁尋求求生賺錢的策略，沒想到竟然把國家打造成洗錢和避稅天堂。
1990年代，在諾魯開一家合法銀行，只需要25000美元而無其他要求，移民也是。但這件「看似簡單」的事情，卻同樣因為缺乏適當政府機關的適當監理，捅出大簍子，許多俄羅斯犯罪組織開始利用諾魯作為洗錢的基地。而諾魯也被G7防制洗錢金融行動工作組織（FATF）盯上，在其壓力之下，諾魯於2003年提出了反避稅法規，終止了洗錢交易，國內的多家銀行也被迫關閉。
另外，諾魯在2001年提出「太平洋解決方案（Pacific Solution）」 接收「澳洲政府拒收」的尋求庇護者（Asylum seekers）及政治難民（Refugees），並以每人每月756至2770 美元的價碼收取費用。但大批的尋求庇護者及政治難民也帶來許多問題，品質低劣的收容中心更導致疾病叢生，人們生活在極其艱難的環境，甚至傳出暴動及自殺事件。
《日經亞洲》形容，諾魯是一個缺乏B計畫的國家（a country that had no Plan B），經濟依賴單一收入來源。而近年來，隨著尋求庇護的政治難民逐漸減少，諾魯努力開發其他資源，但要重現當年的輝煌恐怕仍有一定難度。
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