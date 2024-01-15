高雄最強景點不是旗津了！「冠軍擠進676萬人」　遊客全改玩這裡

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值得一提的是，在「主題遊樂園」景點類別當中，位於高雄的義大世界已經排名第二名，前10月創下401萬人次造訪的佳績，結果跟高雄景點相比，卻是排名到第六名的位置，讓人感到相當意外；而高雄的「旗山老街」也是非常的厲害，過去不曾入列觀光署統計當中，2023年是首度入列就榮登「全台灣最強老街」的封號，觀光人次打敗老字號的淡水老街、九份老街等等。
攤開整年的數據來看，高雄能玩的熱門景點表現都非常穩定，全市內一共有6個景點在2023年前10月突破400萬人次觀光，第七名的蓮池潭以及第八名的愛河，也都在前10月突破360萬人到此造訪，顯然南台灣高雄觀光產值真的非常的高。
事實上，「旗山老街」因位處農產富饒之地，自清朝起便開始繁華，而當地巴洛克式紅磚建築，都有被完善保存至今日，許多也變成指定古蹟。加上旗山盛產香蕉及蔗糖，老街內許多香蕉風味的新點心，是近年發展出的新特色，老街附近還有鼓山公園、孔廟及武德殿等景點，因此成為許多南部民眾一日遊的最佳首選。
而仔細看Google評價，旗山老街也有4.2顆星的評價，不少遊客去過都表示「結合古蹟跟當地名產的老街，來這邊走走看看，真的很不錯」、「以前都沒來過高雄旗山，都去旗津比較多，這次來真的感覺不錯」、「第一次來到傳說中的旗山老街，街道很長很好逛，都是滿滿的美食，還有旗山名產，推薦大家可以來逛逛看古蹟」、「巴洛克式建築略有風采，有許多香蕉製作的點心與冰飲品，希望繼續傳承下去」。