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高雄最強景點不是旗津了！「冠軍擠進676萬人」　遊客全改玩這裡

▲高雄旗津風景區不僅可以看海港風情，也能逛老街，是不少人去高雄必去的景點之一。（圖/高雄旅遊網官網）
▲高雄旗津風景區不僅可以看海港風情，也能逛老街，是不少人去高雄必去的景點之一。（圖/高雄旅遊網官網）

記者張嘉哲/綜合報導

說到南台灣觀光城市，除了台南之外，高雄因為還有捷運系統，也是許多人的首選，而說到高雄景點，不少人第一個想到的肯定是駁二藝文特區或者是旗津，都是非常有名的觀光勝地。不過根據觀光署最新統計，高雄現在最強的景點是「旗山老街」，前10月高達676萬人造訪此地，而令人意外的是，廣受年輕族群喜愛的「義大世界」竟然不在前五名之內，顯然高雄的景點臥虎藏龍啊！

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▲旗山老街不僅是高雄市最熱門觀光景點，同時也是2023年最受歡迎的台灣老街，打敗老字號九份老街以及淡水老街。（圖/Google評論）
▲旗山老街不僅是高雄市最熱門觀光景點，同時也是2023年最受歡迎的台灣老街，打敗老字號九份老街以及淡水老街。（圖/Google評論）
根據觀光署日前最新公布2023年前10月的統計當中，高雄市現在最強景點是「旗山老街」，前10月累積676萬餘人造訪此地，第二名則是「蚵仔寮漁港」，累積480萬餘人次造訪；接續第三名至第五名則是「瑞豐商圈（469萬人次）、旗津風景區（448萬人次）、駁二藝術特區（408萬人次）」。

值得一提的是，在「主題遊樂園」景點類別當中，位於高雄的義大世界已經排名第二名，前10月創下401萬人次造訪的佳績，結果跟高雄景點相比，卻是排名到第六名的位置，讓人感到相當意外；而高雄的「旗山老街」也是非常的厲害，過去不曾入列觀光署統計當中，2023年是首度入列就榮登「全台灣最強老街」的封號，觀光人次打敗老字號的淡水老街、九份老街等等。

▲今年228連假一口氣連放4天，許多樂園都塞爆了！劍湖山、義大遊樂世界表示達8成就會啟動疏導措施。（圖／義大世界提供）
▲受到年輕人喜愛的義大世界排名台灣遊樂園第二名，結果在高雄市景點中只排名第6。（圖／義大世界提供）
攤開整年的數據來看，高雄能玩的熱門景點表現都非常穩定，全市內一共有6個景點在2023年前10月突破400萬人次觀光，第七名的蓮池潭以及第八名的愛河，也都在前10月突破360萬人到此造訪，顯然南台灣高雄觀光產值真的非常的高。

事實上，「旗山老街」因位處農產富饒之地，自清朝起便開始繁華，而當地巴洛克式紅磚建築，都有被完善保存至今日，許多也變成指定古蹟。加上旗山盛產香蕉及蔗糖，老街內許多香蕉風味的新點心，是近年發展出的新特色，老街附近還有鼓山公園、孔廟及武德殿等景點，因此成為許多南部民眾一日遊的最佳首選。

而仔細看Google評價，旗山老街也有4.2顆星的評價，不少遊客去過都表示「結合古蹟跟當地名產的老街，來這邊走走看看，真的很不錯」、「以前都沒來過高雄旗山，都去旗津比較多，這次來真的感覺不錯」、「第一次來到傳說中的旗山老街，街道很長很好逛，都是滿滿的美食，還有旗山名產，推薦大家可以來逛逛看古蹟」、「巴洛克式建築略有風采，有許多香蕉製作的點心與冰飲品，希望繼續傳承下去」。

▲旗山老街晚上逛也別有一番風味，不少人認為就像是夜市一般，還能觀看古蹟文物以及欣賞巴洛克式建築之美。（圖/Google評價）
▲旗山老街晚上逛也別有一番風味，不少人認為就像是夜市一般，還能觀看古蹟文物以及欣賞巴洛克式建築之美。（圖/Google評價）

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