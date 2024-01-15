獨／台灣虎航遇石川地震「差10分鐘」來不及折返！親送暖日本毛毯
歷經3年衝擊全球的疫情考驗，台灣虎航今（14）日達成開航10週年，現場低調分享月初接連遇上日本石川地震、羽田機場擦撞起火背後故事，原來能登半島規模7.6強震當下，虎航飛機「差10分鐘」就會來不及折返、得轉降當地其他機場，所幸內部溝通機制快才得以即時調度；更於震後主動親送暖毛毯等6大箱物資至日本新瀉，該款毛毯也首度在台曝光，將於下月開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
台灣虎航今達成開航10週年里程碑，董事長陳漢銘分享2024年新航點版圖規劃，除了國人熱愛的日本，已有5城市納入規劃中；東南亞及中國大陸也在討論範圍內。
現場媒體關心起，月初接連遇上日本石川地震、羽田機場擦撞起火事故，業者也低調透露背後故事。日航客機JAL516航班擦撞海上保安廳飛機起火，造成總共擁有四條跑道的羽田機場，當下一條跑道封閉。
由於台灣虎航在羽田機場的代理人會講華語，業者透露，內部機制直接要該同事必須現場直播最新情況，以確保掌握資訊；後續也做好延後班機的心理準備。還好跑道順利恢復調度，未影響台虎後續班機。
業者也透露，1月1日能登半島遇上規模7.6強震當下，台灣虎航飛機「差10分鐘」就會來不及折返，可能因為燃油不足得轉降當地其他機場；所幸內部溝通機制暢通且快速，才得以即時調度原機折返。
台灣虎航也最快於1月5日執行強震後的首班航班，同時主動親自送暖日本，「桃園－新瀉」航班T228運送毛毯等6大箱保暖物資，實際行動替當地居民朋友送暖打氣。
這條印有台灣虎航Logo的毛毯也於今天首度曝光，淺灰底色搭配白色簡潔線條的台虎飛機造型，賦予「TTW can HELP」意義。業者也透露，該款毛毯即將成為虎航機上毯，於下月限量開賣。
而微風超市也以實際行動支援石川縣，不只微風慈善基金會致贈賑災捐款500萬日幣。即日起至1月21日，首次於微風超市本店、南京、南山三店舉辦石川展，並於展期期間推出「應援價」 ，由微風超市吸收該折扣的優惠成本，搭配和菓子實演與試吃、試飲活動，號召台灣消費者響應購買、提振生產士氣，同時認識當地美食與傳統工藝。