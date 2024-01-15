台灣虎航明「直飛福島」！日本達19條航線 陳漢銘：5城市規劃中
台灣虎航今（15）日歡慶2024開航10週年，明（16）日「直飛福島」，繼去年底「桃園－秋田」之後，光是國人最愛的日本已達19條航線，台灣虎航董事長陳漢銘分享「目前還有鳥取、靜岡、大分、宮崎、島根共5城市規劃中」，而且部分都市他早在去年都已親自探訪；相較過去東北亞航點發展快，他也透露接下來會平衡東南亞，年中5、6月夏季還將開航香港，而中國大陸市場也是今年的重點目標。
記者蕭涵云/台北報導
自2014年9月首航的台灣虎航，2024今年歡慶開航10週年，台灣虎航董事長陳漢銘感性分享，「還記得2020年台日邊境開放，當時上任三年多還沒看到這麼多乘客」。當時解封首航班為IT506「曼谷－桃園」；而疫後首條開航航線則為「桃園－札幌（新千歲）」，日本第15條航線；而後續的越南「桃園－峴港」航線也表現非常好。
回顧2023年，台灣虎航熱烈達成「桃園－新瀉」、「桃園－普吉島」、「高雄－金浦」、「桃園－高知」、「桃園－秋田」等航線全新開航，陳漢銘並透露「普吉島獨飛的反應非常好」，宣告未來將有「一週三班」航班服務旅客。
台灣虎航也積極與「米其林綠星」小小樹食合作，開發蔬食機上餐；並與Rakuten Monkeys樂天聯名第二架彩繪機；並成為首家以創新板掛牌上市的航空公司。
而熱愛旅遊的國人最關心的日本航線2024佈局，明天即將開航「直飛福島」，台灣虎航董事長陳漢銘親自分享「目前還有鳥取、靜岡、大分、宮崎、島根共5城市規劃中」，而且部分都市他早在去年都已親自探訪。
相較於東北亞發展極快，為平衡東南亞需求，台灣虎航年中5、6月夏季還將開航香港，搭配台灣唯一北中南都飛澳門的優勢，期許「港澳串連」能帶給旅客更便利的海外飛行選擇；而中國大陸市場也是今年虎航的重點目標，包括天津、無錫、張家界、福州、廈門等城市都在討論中。
同時積極宣告今年將有4大目標，將鎖定開發「正宗台灣味」多元的機上餐、「亞洲新航線」佈局規劃、官網及APP全面優化、積極拓展「日客來台」。
而越南政府自去年8月15日開放台灣旅客可申請電子簽證，台灣隨即在9月便超越美國、成為越南第三大旅客來源國，僅次於韓國和中國。越捷航空也將於明天1月17日，開航直飛越南「桃園－富國島」，旅客只要花3.5小時就能直達越南富國島，為海外旅遊增添便利選擇。