我是廣告 請繼續往下閱讀

上午投票最舒適 午後冷空氣南下越晚越冷

▲氣象署提醒，下半天東北季風增強，沿海要注意平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

投票日全台多雲到晴 乾燥天氣一路延續至下周五

▲氣象署說明，較乾、不容易下雨的環境可以一直維持到下周五。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（28）日九合一選舉投票日，全台多雲到晴，降雨機率低，不過午後冷空氣南下，氣溫將逐漸下降，北部晚間低溫下探15度，部分地區還有8級強陣風。氣象專家林得恩表示，上午天氣相對舒適，建議民眾趁早出門投票，午後外出則要注意保暖及強風，冷空氣將持續影響至明天，下周一（11月30日）才逐漸回暖。林得恩指出，今天上半天，北部、東半部白天高溫24、25度，中南部有27至30度，感受還算舒適溫暖，不過中午過後，冷空氣南下開始抵達台灣，氣溫越晚越冷，入夜中部以北、宜蘭的氣溫降到16至18度，其它地區也只有19至20度，出門投票建議上午出門，晚上若要參與開票活動，也務必注意保暖。林得恩也說明，東北季風除了讓氣溫逐漸轉涼，也導致氣壓梯度增大，今天開始部分地區有強勁陣風發生；目前氣象署已發布「陸上強風特報」，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣，都要注意平均風6級以上、陣風8級以上發生。慶幸的是，今天投票日全台都是多雲到晴、降雨機率較低的天氣，只有花東、恆春半島有零星短暫雨，氣象署預估，較乾、不容易下雨的環境可以一直維持到下周五（12月4日），長期預報來看，今年12月「氣溫偏暖、雨量偏少」。氣溫方面，明天周日東北季風持續影響，北部、東半部白天高溫降到20至24度，中南部25至27度，下周一冷空氣才會減弱，白天起各地氣溫回升；下周平日，北部及東半部白天都有24至27度，中南部26至28度，局部地區接近30度。