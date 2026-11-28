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被譽為「韓國音樂劇教父」的63歲資深音樂劇演員南京柱，曾多次獲得韓國音樂劇大賞影帝殊榮，還於弘益大學擔任教授教書。不料他日前卻遭爆試圖性侵女學生，不只形象大跌，教授一職也被解除。而性侵案在昨（27）日進行審判，庭上公開監視器畫面，已婚的他竟與女學生親密擁抱、親吻對方額頭，除此之外，女學生事後與友人通話錄音檔也被公開，哭著說：「我真的說了不要。」引發外界熱議。南京柱的案件在昨日進行國民參與審判，庭上也公開南京柱與女學生互動的監視器畫面，只見事件發生後，兩人一起走出建築物，南京柱還親密擁抱對方，並親吻她額頭等。對此，南京柱方表示這個道別場面，「是男女間浪漫親密的畫面。」絲毫不認為是在出軌。不過被害女學生則指出自己當時是醉酒狀態，只記得是禮貌的道別方式，不記得詳細情況。除此之外，當庭也公開了女學生在事後與友人的通話錄音，可聽到她哭著跟友人說自己與教授明確說了不喜歡，「我真的說了不要。」多次拒絕南京柱。女學生也透露拒絕不是因為年紀差距，而是因為對方已婚、有了家庭，不料對方卻跟她說沒什麼需要負責。檢方表示被害女學生將南京柱當作是自己榜樣，認為擔任他助教對自己未來的音樂劇發展有幫助，也擔心若讓對方不高興，可能會影響校園生活，才難以拒絕性要求。南京柱則全面否認，強調並沒有用權力施壓，而且沒有實際發生性關係。不過韓媒也公開開庭細節，透露在女學生嘴唇、胸部、下體、內褲，都驗出同一名男性DNA，但警方當時未進一步檢驗是否為南京柱，因為他原本承認有性行為，不料之後卻又改口否認，目前案件進入審理階段。