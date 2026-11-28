今（28）日是九合一選舉投票日，氣象專家吳德榮表示，全台天氣晴朗穩定，白天舒適微熱，適合外出投票，不過入夜後受到「輻射冷卻」影響，低溫恐下探14度，今明兩天早晚偏冷，下周起天氣持續穩定，氣溫逐日回升，白天高溫將突破30度，呈現暖陽如春的天氣型態，大陸冷氣團則還要再等等。
投票日全台晴朗穩定 明晨平地低溫探12度以下
吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，今天乾空氣南下、各地天氣晴朗穩定，花東偶有局部零星飄雨的機率；明（29）日各地持續晴朗穩定，今明兩天，白天舒適微熱、早晚微冷，不過入夜「輻射冷卻」發威，明晨平地最低氣溫將降至12度以下。
🟡今日投票各地區氣溫
📍北部14至27度
📍中部16至29度
📍南部17至31度
📍東部15至29度
大陸冷氣團還要等等 12月上旬暫無強冷空氣
吳德榮說明，最新氣象預報顯示，下周一、下周二（11月30日至12月1日）受高壓影響，下周三至下周五（12月2日至12月4日）高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日變暖、各地白天「暖陽如春」，高溫升至30度以上，但日夜溫差大。
吳德榮提及，11月底至12月上旬，南方氣團偏強，北方則沒有強冷空氣南下的跡象，因此「大陸冷氣團」還要再等等。
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吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，今天乾空氣南下、各地天氣晴朗穩定，花東偶有局部零星飄雨的機率；明（29）日各地持續晴朗穩定，今明兩天，白天舒適微熱、早晚微冷，不過入夜「輻射冷卻」發威，明晨平地最低氣溫將降至12度以下。
🟡今日投票各地區氣溫
📍北部14至27度
📍中部16至29度
📍南部17至31度
📍東部15至29度
吳德榮說明，最新氣象預報顯示，下周一、下周二（11月30日至12月1日）受高壓影響，下周三至下周五（12月2日至12月4日）高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日變暖、各地白天「暖陽如春」，高溫升至30度以上，但日夜溫差大。
吳德榮提及，11月底至12月上旬，南方氣團偏強，北方則沒有強冷空氣南下的跡象，因此「大陸冷氣團」還要再等等。