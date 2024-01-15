面試官愛問「為何空窗期這麼久」！正解回答公開：錄取機會飆升

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貼文一出，不少網友紛紛回應「空窗期高常常會被認為定性不夠」、「空窗期很可怕呀，誰知道你去幹啥，正當理由就算了，誰知道會不會做沒多久又想要再去空窗一下」、「還有你可以空窗，就代表沒經濟壓力，流動率可能很高」、「從生涯規劃切點切入，只回答在休息通常都無法錄取」、「不是HR不喜歡空窗期，是不喜歡你的空窗期，所以你的空窗期在幹嘛也要好好的規劃說法」。
事實上，104人力銀行「職涯診所Podcast」在一集的內容當中，就有提到相關的討論，表明人資之所以喜歡詢問「為何空窗期這麼久」，其用意不是為了真的了解你空窗期都在做哪些事，而是要知道「求職者對於空窗期的認知」以及「求職者是否能勝任這份工作」，因為面試官害怕的是「不清楚自己要什麼的人」。
回答該題的首要關鍵，是說明自己充實了哪些技能、做了哪些功課，即便是「休息」從中又有什麼收穫？「職涯診所Podcast」也提到回答的範例，表示「離職當下已經規劃好要休息半年，給自己一個緩衝期，這半年時間已經規劃好要去進修專業相關的課程，還有職場軟實力的課程，在這段期間重新思考了未來的方向，所以這段期間已經充電滿滿，可以再度重回職場」。
1111人力銀行也表示，一般來說，對於大部分人資來說「待業4個月以上」都是屬於比較長的空窗期，但不管待業多久，在回答該題時都應該帶入在空窗期是有「重新思考並且審視自己職涯及人生規劃」、「以及精進了哪些技能」，這樣的回答對面試來說絕對是加分的，不僅能夠消除面試官對於待業中的你是否「遊手好閒」的疑慮，也能夠展現出高度重回職場的決心，錄取機會將大幅增加哦！