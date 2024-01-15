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面試官愛問「為何空窗期這麼久」！正解回答公開：錄取機會飆升

▲每到接近過年時候，除了有不少上班族已經準備要年後轉職面試之外，空窗期待業中的人也在尋求工作機會。（示意圖／取自unsplash）
▲每到接近過年時候，除了有不少上班族已經準備要年後轉職面試之外，空窗期待業中的人也在尋求工作機會。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

每到接近過年時候，除了有不少上班族已經準備要年後轉職之外，空窗期待業中的人也有不少準備在年後上工，到時候就會面臨到面試官的各種問題拷問。然而對於有空窗期的人來說，最常會被問到的問題就是「為何空窗期這麼久？都在做些什麼？」但其實有許多人這題都會回答錯誤，因為正解其實不好回答，對於有空窗期的人，一定要記得做好功課，錄取機會才會大幅度提升哦！

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一名網友就在PTT貼文指出「比如說人生低潮一年，或者想對人生做多一點探索，我覺得這樣的體驗很有意思，但為什麼大多數的面試官都很介意這個空窗期，這樣一年工作經驗的損失真的有這麼大嗎？工作摸魚一年的人也大有人在啊，想問如果被問到這題的話應該怎麼回答？」

▲原PO發文抱怨，表示最近面試不少間公司，豈料很多面試官卻都狂問「私事」，讓他很傻眼，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲不少人面試時，如果有空窗期都會被面試官詢問「為何空窗期這麼久？」其回答也會影響錄取與否。（示意圖／取自photoAC）
貼文一出，不少網友紛紛回應「空窗期高常常會被認為定性不夠」、「空窗期很可怕呀，誰知道你去幹啥，正當理由就算了，誰知道會不會做沒多久又想要再去空窗一下」、「還有你可以空窗，就代表沒經濟壓力，流動率可能很高」、「從生涯規劃切點切入，只回答在休息通常都無法錄取」、「不是HR不喜歡空窗期，是不喜歡你的空窗期，所以你的空窗期在幹嘛也要好好的規劃說法」。

事實上，104人力銀行「職涯診所Podcast」在一集的內容當中，就有提到相關的討論，表明人資之所以喜歡詢問「為何空窗期這麼久」，其用意不是為了真的了解你空窗期都在做哪些事，而是要知道「求職者對於空窗期的認知」以及「求職者是否能勝任這份工作」，因為面試官害怕的是「不清楚自己要什麼的人」。

▲速食店店經理指出，總公司觀察到一個現象，「中高齡會把事情做到90分以上，可是年輕人只求60～70分」。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲當面試被問到「為何空窗期」這麼久的時候，應該要以「生涯規劃」以及「休息中有何收穫」作為回答主軸。（示意圖／取自Pexels）
回答該題的首要關鍵，是說明自己充實了哪些技能、做了哪些功課，即便是「休息」從中又有什麼收穫？「職涯診所Podcast」也提到回答的範例，表示「離職當下已經規劃好要休息半年，給自己一個緩衝期，這半年時間已經規劃好要去進修專業相關的課程，還有職場軟實力的課程，在這段期間重新思考了未來的方向，所以這段期間已經充電滿滿，可以再度重回職場」。

1111人力銀行也表示，一般來說，對於大部分人資來說「待業4個月以上」都是屬於比較長的空窗期，但不管待業多久，在回答該題時都應該帶入在空窗期是有「重新思考並且審視自己職涯及人生規劃」、「以及精進了哪些技能」，這樣的回答對面試來說絕對是加分的，不僅能夠消除面試官對於待業中的你是否「遊手好閒」的疑慮，也能夠展現出高度重回職場的決心，錄取機會將大幅增加哦！

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