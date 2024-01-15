無卡也可買機票！虎航祭新支付工具　最高省出一客牛排錢

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AFTEE先享後付總經理角元友樹分享，「疫後國人出國旅遊熱度持續升溫、加上2024年連假特性，勢必再帶動上半年日韓旅遊需求。此次合作，我們看好台灣虎航積極開發獨飛航點的航網策略，且我們也觀察到既有會員使用AFTEE先享後付購買機票的比例快速提高，此次能再結盟台灣地區重量級的國籍航空業者，相信能為雙方企業再互增全新會員、擴大市場差異性，全面掌握先買後付新型態支付的龐大商機。」
依AFTEE先享後付內部數據顯示，用戶對於使用先買後付訂購機票的交易金額在6個月內成長逾1倍，成長比例高於其他商品種類，顯見用戶對使用BNPL服務購買機票的接受度逐漸提高。其中，約8成為40歲以下的Y、Z世代族群， Y、Z世代對於新型態支付方式接受度較大，在購買中高單價機票時，更樂意使用多元的財務工具以幫助擴大財務彈性。角元友樹進一步說明，此次合作廠商台灣虎航的主要購票年齡同樣落在20至39歲之間，為其主要年齡客層且佔多數 ，而AFTEE先享後付期待藉由此次合作，讓更多熱愛海外旅遊的消費者能享受「AFTEE先享後付」便利、安全、快速的支付體驗。
台灣虎航表示，因旅遊形態改變，現在旅客對於自行上網比價購票、高度彈性規劃行程的自助旅行接受度更高。所以，該如何順應旅遊趨勢並進一步優化使用者界面，可提供旅客更簡單、更快速、無障礙完成購票，是重要的議題。自去(2023)年開始推動行動支付，一路到今(2024)年與AFTEE先享後付合作的BNPL服務，台灣虎航領先國籍航空，拓展既有支付工具的選項，擴大服務至無卡族群；另外，AFTEE先享後付提供了10秒完成結帳支付體驗，不僅回應了機票購買行為中特別重視的「快速」、「簡便」特性，甚至提供可申請分期支付服務，大大提高資金運用的彈性。同時，AFTEE先享後付為台灣擁有最多繳款管道的BNPL業者，更能滿足不同客群的繳費偏好與需求。
預期今年旅運的剛性需求仍維持強勁，且連假期間因訂票需求高漲、機票價格相對提升，藉由導入AFTEE先享後付提供的彈性支付方式，協助旅客更靈活地來運用其旅遊資金。台灣虎航與AFTEE先享後付皆長期來秉持打造多元化業務的發展核心，持續為台灣用戶創建更便利、豐富多樣的支付場域。