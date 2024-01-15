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無卡也可買機票！虎航祭新支付工具　最高省出一客牛排錢

▲ AFTEE先享後付與台灣虎航共拓BNPL版圖。（圖／AFTEE先享後付提供）
▲ AFTEE先享後付與台灣虎航共拓BNPL版圖。（圖／AFTEE先享後付提供）

記者許若茵／台北報導

看好台灣民眾連假出國旅遊趨勢持續發燒，全台網路電商先買後付(BNPL)品牌「AFTEE先享後付」再拓航空業版圖，今（15）日宣布與飛日、韓最多航點的國籍航空「台灣虎航」合作，以前端支付到後端多元繳款方案的完整流暢體驗，期望為無卡但熱愛出國旅遊的民眾，提供最便捷的機票先買後付服務。歡慶雙方合作上線，AFTEE先享後付與台灣虎航推出限時結帳優惠，於台灣虎航官方通路結帳並選擇使用「AFTEE先享後付」結帳，最高單筆可現折250元。

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國人海外旅遊熱潮盛行，據交通部觀光署統計，去年年初至11月的出國人次高達1073萬，出境比入境旅客足足多出近1倍 。而外部調查顯示「假期長短」為影響國人選擇安排海外旅遊的首要考量因素 ，2024年3天以上的連續假期共4次，均集中於上半年，因此近距離的亞洲國家，也成為國人安排海外旅遊的優先選擇。

AFTEE先享後付總經理角元友樹分享，「疫後國人出國旅遊熱度持續升溫、加上2024年連假特性，勢必再帶動上半年日韓旅遊需求。此次合作，我們看好台灣虎航積極開發獨飛航點的航網策略，且我們也觀察到既有會員使用AFTEE先享後付購買機票的比例快速提高，此次能再結盟台灣地區重量級的國籍航空業者，相信能為雙方企業再互增全新會員、擴大市場差異性，全面掌握先買後付新型態支付的龐大商機。」

依AFTEE先享後付內部數據顯示，用戶對於使用先買後付訂購機票的交易金額在6個月內成長逾1倍，成長比例高於其他商品種類，顯見用戶對使用BNPL服務購買機票的接受度逐漸提高。其中，約8成為40歲以下的Y、Z世代族群， Y、Z世代對於新型態支付方式接受度較大，在購買中高單價機票時，更樂意使用多元的財務工具以幫助擴大財務彈性。角元友樹進一步說明，此次合作廠商台灣虎航的主要購票年齡同樣落在20至39歲之間，為其主要年齡客層且佔多數 ，而AFTEE先享後付期待藉由此次合作，讓更多熱愛海外旅遊的消費者能享受「AFTEE先享後付」便利、安全、快速的支付體驗。

台灣虎航表示，因旅遊形態改變，現在旅客對於自行上網比價購票、高度彈性規劃行程的自助旅行接受度更高。所以，該如何順應旅遊趨勢並進一步優化使用者界面，可提供旅客更簡單、更快速、無障礙完成購票，是重要的議題。自去(2023)年開始推動行動支付，一路到今(2024)年與AFTEE先享後付合作的BNPL服務，台灣虎航領先國籍航空，拓展既有支付工具的選項，擴大服務至無卡族群；另外，AFTEE先享後付提供了10秒完成結帳支付體驗，不僅回應了機票購買行為中特別重視的「快速」、「簡便」特性，甚至提供可申請分期支付服務，大大提高資金運用的彈性。同時，AFTEE先享後付為台灣擁有最多繳款管道的BNPL業者，更能滿足不同客群的繳費偏好與需求。

預期今年旅運的剛性需求仍維持強勁，且連假期間因訂票需求高漲、機票價格相對提升，藉由導入AFTEE先享後付提供的彈性支付方式，協助旅客更靈活地來運用其旅遊資金。台灣虎航與AFTEE先享後付皆長期來秉持打造多元化業務的發展核心，持續為台灣用戶創建更便利、豐富多樣的支付場域。

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