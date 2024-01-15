名家論壇》徐佳馨／對新政府的居住政見期待

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由於執政黨的現任包袱，相較於其他兩位總統候選人政見，賴清德的住宅政見延續蔡政府居住正義邏輯，卻似乎還有能更能深化之處。
至於「囤房稅」已經在去年12月三讀通過，此後改為「全國總歸戶」方式計算，採「差額累進」方式課稅，非自住房屋稅率從現行的3.6％調升至4.8％。不過業界普遍認為，除增加稅收外，打房效益不如預期，由於政策上路還有半年以上時間，屆時可能也會進行調整，在此不特別討論。
賴清德的居住政策上，緊扣租屋與住屋兩大面向。首先，租屋市場分為興建社會住宅，與租屋補貼兩大部份。在社會住宅供給目標，賴宣示2032年要達成50萬戶社宅供給，租金補貼增加至每年50萬家戶補貼量，同年達成社會住宅、包租代管與租金補貼「百萬租屋家戶」總目標。
不過，上屆蔡總統政見中八年20萬戶社宅目標未達成，租金補貼也沒有達標，顯見租屋黑市現況對政府補貼美意仍有干擾，政策上除對租客補貼外，更應積極懲罰不願意給房客補貼的房東，搭配包租代管與相關修法補強，只有租屋市場健全，解決居住問題才有立足點。
此外，工料雙漲下，社會住宅長期陷入危機，若求一昧求低價恐怕施工品質不佳，甚至廠商不願投標，供給雪上加霜。如要維持基本水平，勢必產生更多支出，恐排擠其他預算，加諸少子化與區域發展落差因素，社宅興建是否應資源整合，因地置宜，滾動調整，值得深思。
在購屋方向上，延續「青年安心成家優惠貸款」政策，針對利息加碼補貼，舒緩青年、初次購屋族等族群的購屋負擔。惟近年不時聽聞有投機者利用政府美意套利，青年安心成家補助是否有次數限制，讓資源能嘉惠更多民眾，亦是好事一樁。
除此之外，本次其他候選人所提出的政策似有可參酌之處，如社會住宅採取輪候制，租金所得獨立課稅等，都是可以在目前架構上讓成效更為精進的舉措，不妨廣納雅言，喪更多人受惠，課稅也能更為公平合理。
綜觀過去八年，台灣房市經歷法規與環境大幅改變，已然和過往大不相同。在此結構下，只要沒有地緣政治風險，或是不可測的意外發生，很難創造如過往般暴利的同時，卻也不大可能出現大幅修正。對於執政者來說，在平穩房價的同時，協助產業升級，為民眾有感提升所得，並且強化社會防護網，創造充滿希望感的生活環境。那麼，許多事情水到渠成，不求而自得。
●作者：徐佳馨／住商企研室執行總監
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