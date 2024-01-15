老公寓換水塔要2萬6！鄰居嫌貴「我做更便宜」 擅自施工報價6萬5
千金難買好鄰居！近期有民眾出面控訴，家裡的老公寓近期必須要更換水塔，原先各住戶開會時找來的廠商報價2萬6，沒想到卻跳出一位做工程的鄰居嫌貴，嗆聲「我來做更便宜」，沒想到該住戶後續擅自施工，還報價6萬5，強行要求其他住戶支付，遭遇曝光引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
一位住戶在臉書社團「爆料公社」上大吐苦水，目前住的老公寓打算更換水塔，集集了整棟住戶並找來廠商開會，起初業者開出估價單，並向細說明各項費用後，更換水塔的價格總額為2萬6千元。此時一位從事工程相關的鄰居卻立刻跳出反對，質疑廠商報價過高，更誇口表示「由我來做更便宜」，但後續住戶討論未果，更換水塔的事情就不了了之。
沒想到不久之後，這位工程業鄰居卻擅自開始動工，把公寓屋頂上的水塔進行更換，隨後還拿著手寫的估價單，向其他6間住戶索討費用，而價格金額則是6萬5550元，還在下方列出每戶應付1萬0833元。
然而當其他住戶仔細一看報價單，卻發現這筆6萬的金額，竟然還包含工程業鄰居自己家裡的一台30加侖的電熱水器以及另一個水塔混入其中，這讓眾人傻眼雙方喬不攏，更已打算上調解委員會，「付錢沒有問題，但希望明細跟金額清楚明白，因為給人家估價才2.6萬元，還寫得很清楚！」看完事發經過，也讓不少網友感到傻眼，質疑根本是強迫購買行為，且施工未經其他住戶簽字同意，就要求付費根本不合理。