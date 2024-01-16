晨晨正式退出賤葆後宮！「永遠不會進步」宣布單飛：人生自己負責
25歲正妹網紅晨晨為YouTuber賤葆的後宮三妹之一，她甜美的外型吸引許多觀眾喜愛，IG更是累積61.9萬人追蹤。但晨晨昨（15）日宣布2024年將離開團隊，成為一名獨立創作者，坦言過去一直受到團隊的保護與協助，決定在25歲這年有所成長，「我知道如果現在不這麼做，我永遠都不會成為我自己心目中有進步的人」
記者賴禹妡／綜合報導
晨晨昨日在IG上傳影片，宣布自2024年開始，她不再委託賤葆協助接案，正式成為一名獨立創作者。她感謝過去團隊給予的協助，但經過這幾年成長，她更加確定自己的人生必須由自己負責，因此在深思熟慮後，決定要「靠自己在這個世界裡闖」。
晨晨除了感謝成員們理解，也謝謝自己在25歲鼓足勇氣改變現狀，「因為我知道如果我現在不這麼做，我永遠都不會成為我自己心目中有進步的人」。晨晨強調，她並沒有與任何一個人分別，只是去沒有任何保護的世界裡闖蕩，「如果我的夥伴需要我，我會奮不顧身的出現」。
消息曝光後，賤葆也在影片下方留言鼓勵「晨加油啦～自己闖闖看，若真有過不了的難題，儘管問，我們隨時都在」。也有許多粉絲表示支持「25歲可以這樣，已經很厲害了」、「欣賞妳的決定，我們觀眾會陪伴著妳！期待妳的影片喔」。